AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 179’uncu yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Arif Pehlivan’ı tebrik eden Murat Günay, Pehlivan’ın şahsında tüm emniyet camiasının gününü kutladı.
Günay, Türk polisinin, vatan-millet ve bayrak uğruna, vatandaşın huzurunu, güvenliğini sağlama adına fedakârca görev yaptığını belirterek, “Kuruluşunun 179. yıldönümünde, polisimize şükranlarımı sunuyor, şehit polislerimizi rahmetle, minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
Ziyarette parti yöneticileri de hazır bulundu.
Editör: Haber Merkezi