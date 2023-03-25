AK Parti'de temayül yoklaması

FATİH BATTAR

AK Parti, Çorum'da 28’inci dönem milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulunan 36 kişi için elektronik temayül yoklaması yaptı.

Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen temayül yoklamasına AK Parti MKYK Üyesi-Komisyon Başkanı Haluk İpek, AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Ebrar Çoban, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay ve çok sayıda partili katıldı.

Sabah saatlerinde başlayan temayül yoklamasında milletvekilliği adaylığı için başvuruda bulunan 36 aday adayı için il ve ilçelerin ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları yönetimleri, mahalle başkanları, meclis üyeleri oy kullandı.

Yapılan temayül ile ilgili basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan AK Parti MKYK Üyesi-Komisyon Başkanı Haluk İpek, temayül yoklamasının milletvekili belirleyebilmek için dikkate alınabilecek hususlardan biri olduğunu ifade ederek;

"14 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için bugün Çorum'da tamyül yoklaması yapıyoruz. 36 miletvekilili aday adayı için elektronik ortamda oy kullanma işlemleri sabahtan beri yapılıyor. Mevcut vekiller temayül yoklamasına katılmıyor. Yapılan temayül yoklamasının sonucunu genel merkeze ileteceğiz. Tabi adayları belirken sadece temayülü kısas almıyoruz. Burada kamuoyu destekleri, teşkilat destekleri gibi başka unsurları da değerlendiriyoruz. Temayül milletvekili seçilmek için tek belirleyici unsur değil. Bu sadece parti içi bir faaliyettir. Dolayısıyla teşkilatlar hangi aday adayından yana oy kullanırsa genel merkez bunu görmüş olacak. İnşallah Çorum için hayırlı uğurlu olur." diye konuştu

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2023, 13:43