AK Parti heyeti yarın Çorum’da

AK Parti Genel Merkezi’nin düzenlediği ‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ 7 Ekim 2023 tarihinde Çorum’a gerçekleştirilecek.

AK Parti genel merkez yöneticileri ve milletvekilleri ‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ programı kapsamında kent merkezi ve ilçe ziyaretlerinde vatandaşlarla buluşacak.

Çorum programına AK Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, MKYK Üyeleri Muhammet Fatih Gök, Ayşenur Nacar, Çorum İl Koordinatörü Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can katılacak.

İLÇELERDE GÖREVLENDİRİLEN İSİMLER

İlçelerde görevlendirilen milletvekilleri ve MKYK Üyeleri ise şöyle:

Boğazkale’de MKYK Üyesi Ahmet Fethan Baykoç, Laçin’de MKYK Üyesi Sümeyye Bozkurt, Alaca’da Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Dodurga’da Ankara Milletvekili hemşehrimiz Asuman Erdoğan, Kargı’da Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Mecitözü’nde Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Uğurludağ’da Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Oğuzlar’da Çankırı Milletvekili Salim Civitcioğlu, İskilip’te Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Osmancık’ta Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Ortaköy’de Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Bayat’ta Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Sungurlu’da Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz. (Haber Merkezi)