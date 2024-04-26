Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Mamak Belediye Başkanı hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Alper Bilan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a Çorum’u tanıtmak amacıyla yaptıkları Hitit Tavlası projesini anlattıklarını belirterek, Çorum adına yapacakları çalışmalar için de destek talep ettiklerini söyledi.

Bilan, daha sonra aynı heyetle 31 Mart Yerel Seçimlerinde Mamak’tan Belediye Başkanı seçilen hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin’i ziyaret ettiklerini ifade ederek, hayırlı olsun dileklerini ilettiklerini aktardı.