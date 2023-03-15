AK Parti’de devir-teslim töreni

FATİH BATTAR

AK Parti Çorum İl Başkanlığı’nda devir-teslim töreni gerçekleştirildi.

14 Mayıs’ta yapılacak 2023 seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için Yusuf Ahlatcı istifa etmiş, yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleriyle Murat Günay getirilmişti.

Bugün parti binasında bir basın toplantısı düzenlenerek, devir-teslim töreni gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanı Murat Günay; “Devraldığımız bu bayrak yarışında elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza kimsenin şüphesi olmasın.” dedi

‘Mazlumlara sırdaş, gariplere yoldaş olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, partimin, teşkilatlarımızın ve değerli Çorum halkının emrinde olmak benim için onurdur.’ diyen Günay; “Vakit Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemizin istiklali için Türkiye Yüzyılı vizyonunda yüzyıllık hayallerimizi ilmek ilmek dokuma vaktidir. Unutulmamalıdır ki; bizim siyasetimiz makama bağlı değil, davaya bağlı bir siyasettir.” şeklinde konuştu

‘BU ÜLKEYİ İNŞALLAH HEP BİRLİKTE GÜZEL YARINLARA TAŞIYACAĞIZ’

AK Parti’nin bir millet aşkı hikâyesi olduğunu belirten Günay; “Milletiyle iç içe olan siyasi bir harekettir. Milletimizin bize yüklediği misyon çok büyük. Bizlerde bunun farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği vizyon doğrultusunda Ülkemizi ve şehrimizi hedeflerimize ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız Bu yolda inancımız tam irademiz sağlamdır. İşte bu yüzdendir ki; zafer ancak onu isteyenlerin, bununla yetinmeyip çalışanların, emek verenlerin, ter dökenlerin, samimiyetle mücadele edenlerindir. Hiçbir başarıya da çalışmadan, mücadele etmeden, çiçeklerle bezenmiş yollardan gidilemeyeceği de muhakkaktır. Bu önemli görevi yerine getirebilmek için her eve ulaşarak, her kapıyı çalacağız, her yüreği kucaklayacağız, bıkmadan usanmadan anlatacağız, ayak basmadık yer ulaşılmadık gönül bırakmayacağız. Rabbime şükürler olsun ki davamızın mensupları da bunun farkında olan davasını özümsemiş, davasının mana ve muhtevası haline getirmiş müstesna ve muhterem şahsiyetlerdir. Davamızın ak neferleri olarak gün geçtikçe çelikleşen bir anlayışla birbirimize kenetlenerek; 14 Mayıs 2023’de gerçekleşecek olan ve ülkemiz adına tarihi önem taşıyan 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde, AK Parti olarak Çorum’dan güçlü bir destek ile Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar yüksek bir oy oranı ile Cumhurbaşkanı seçmek ve ilimizden 4 milletvekilimizi devletimize ve şehrimize hizmet için TBMM’ne göndermektir.Hedeflerimize doğru ilerlerken ve siyasetimizi yaparken, Allah’ın rızasını kazanmak, hemşerilerimizin desteğini almak için uğraşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi “Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Birlikte kurduğumuz bu ülkeyi inşallah hep birlikte güzel yarınlara taşıyacağız.” Allah yar ve yardımcımız olsun.” ifadelerini kullandı

Günay son olarak bugüne kadar AK Parti’ye yaptığı hizmetlerden dolayı Yusuf Ahlatcı’ya teşekkür ederek; “Görevi devir alacağımız kıymetli il başkanımız kadim dostum, dava arkadaşım Yusuf Ahlatcı başkanıma bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşkilatımız adına teşekkürlerimizi sunuyorum.” diye konuştu

AHLATCI; AK PARTİ, PARTİDEN ÖTE KUTLU BİR DAVADIR

AK Parti’nin kurulduğu 2001’den bu yana Cumhuriyet tarihinin en büyük demokratikleşme ve değişim hamlesini başlattığını belirten Yusuf Ahlatcı ise; “Cumhuriyet tarihinin en büyük demokratikleşme ve değişim hamlesini başlatan AK Parti, kurulduğu 2001’den bu yana girdiği tüm seçimlerden başarıyla çıkmış oylarını artırarak, iktidarını koruma başarısı göstermiş halkın teveccühüne mazhar olmuş siyasi partiden öte kutlu bir davadır.” dedi.