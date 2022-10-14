ANIL ASANSÖR KARADENİZ ŞUBESİ ÇORUM’A AÇILDI

Türkiye'de sektörünün lider markası olan ve 1988 yılından bugüne binlerce asansör sistemi kuran Ankara merkezli ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVEN YÜRÜYEN YOL ENGELLİ VE YÜK PLATFORMU üreticisi ANIL ASANSÖR Ankara, Niğde, İstanbul şubelerinden sonra güzel şehrimiz Çorum'da da şube açtı.

Türkiye genelinde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde 1988 yılından bu yana asansör tesis eden ANIL ASANSÖR Karadeniz Bölgesindeki faaliyetlerini daha sağlıklı ve hızlı sürdürebilmek adına Çorum'u tercih ederek burada şubeleşme kararı almıştı.

ANIL ASANSÖR Çorum'a açtıkları şubede Karadeniz Bölge Müdürü olarak uzun yıllardır birlikte çalıştıkları sektörde kendisini kanıtlamış ve uzmanlık seviyesine ulaşmış olan Çorumlu hemşerimiz Avni Ölçen'i tercih ederek şehrimizde kalıcı bir hizmet vereceğinin işaretlerini daha işin başında vermişti.

Karadeniz Bölgesinde artmakta olan müşteri ağına daha iyi hizmet götürmek ve gelen yeni taleplere daha hızlı erişim sağlamak, kaliteli ve güvenli hizmeti bu şehir ve bölge insanına sunmak adına Şirket Kurucusu ve Genel Müdür Salih Usta, yerleşik düzende hizmetin verilmesi yönünde şubeleşme kararını onayladı.

Kurulduğu günden bugüne hastane, adalet sarayı, fabrika, üniversite, konut ve kamuya ait bir çok projede yer almış kaliteyi ön planda tutarak bunları başarılı bir şekilde tesis gerçekleştiren ANIL ASANSÖR sonraki yıllarda hizmetleri aksatmadan sürdürerek gerçekleşen ürünlerin hep yeni kalmasını sağlamak adına müşteri memnuniyetini göz önüne tutarak aylık periyodik kontrol ve bakımları yönetmenlik çerçevesinde gerçekleştirildi.

AVNİ ÖLÇEN KİMDİR?

Çorum merkeze bağlı Karapürçek köyünde doğan ve uzun yıllar Ankara'da ikamet etmesine rağmen Çorum'la bağını hiç kopartmayıp her fırsatta doğduğu topraklarda zaman geçiren Bölge Müdürü Avni Ölçen, Çorum'a ve hemşerilerine olan sevdasından dolayı sürekli Çorum'da faaliyet göstermek istiyordu.

Çorum'da asansör teknolojisinin geride kaldığının üzüntüsü içerisinde olup, sektöre yeni adım atan gençlerin işinde uzmanlaşmaları, yaptıkları işin ciddiyetinin farkında olmaları için gönüllü olarak yazılı ve uygulamalı eğitimler vermeyi amaçladı.

Avni Ölçen Ankara'da ilk ve orta eğitiminden sonra asansör ve yürüyen merdiven sistemleri üzerine okumasıyla sektöre ilk adımını attı. 17 yıldır sektörün içerisinde olup yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok asansör, yürüyen merdivenin tesis edilmesinde saha şefi ve montaj sorumlusu olarak bizzat iştirak ederek mesleki bilgisini en üst düzeylere çekti.

Böyle bir değeri yetiştirmiş olan Çorum'a teşekkür etmek amacı ile Karadeniz Bölge Müdürlüğünü burada açıp ve onun başına da yine sizlerden biri olan kıymetli hemşerinizi getirdik. Avni Ölçen'in memleketi Çorum için var gücü ile çalışacağından sizlerin de bu kıymete ve değere sonuna kadar sahip çıkacağından hiç şüphemiz yok. (ADVERTORİAL)

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Adalet Bakanlığı Ankara Adalet Sarayı

Adalet Bakanlığı Hakimler Savcılar Lojmanı

Adalet Bakanlığıı Aydın Cezaevi

Pursaklar Belediye Sarayı

Tc. Ankara Orman Bölge Müdürlüğü

Bursa Millet Bahçesi

Trabzon Avni Aker Millet Bahçesi

Keçiören Belediyesi Neşet Ertaş Kültür Merkezi

Türk Telekom

T.C. Sağlık Bakanlığı

Jandarma Güvercinlik Depo

Ankara Büyükşehir Belediyesi Üst Geçitler

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi

Tcdd 2. Bölge Müdürlüğü

Tcdd 6. Bölge Müdürlüğü

Ankara Büyükşehir Belediyesi

112 Acil Çağrı Merkezi

İzmir Karşıyaka Çok Katlı Pazaryeri

Ankara Harikalar Diyarı Gölet İdari Hizmet Binası

Türkkonut Dodurga Camii

Osmaniye Sgk Binası

Mardin Kamu Binaları

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Bayındırlık Ve Hizmet Binası

Güvercinlik Jandarma Lojmanları

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Çorum PTT Binası

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Düzce Üniversitesi

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Orta Doğu Teknik

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