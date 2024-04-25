Çorum’da bir kişi silaj balyasının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre Laçin ilçesi Narlı Köyün'de ikamet eden Duran U.(55), hayvanları için aldığı silaj balyalarını kamyondan indirdiği sırada 500 kiloluk küsbe balyalarının üzerine düşmesi sonucu yaralandı.
Yakınlarının ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan yaralı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralı kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.