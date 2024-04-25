Çorum'un Dodurga ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu motosikletten düşerek yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
D.Ö, motosikletiyle Karahan mevkisindeki arazi yolunda ilerlediği sırada önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrildi.
112'den yardım isteyen D.Ö, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Dodurga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kolunda kırık tespit edilen D.Ö, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.