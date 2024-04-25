S.S. Toprak Sanayicileri K.S. Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Önder Kartal, 2024 üretim sezonunun başladığını duyurdu.

Mevsimlik olarak üretim yapan toprak sanayisinde bu yıl 13 kiremit ve 4 tuğla fabrikası ile üretim sezonun startının verildiğini belirten Kartal, "Tamamlanan yılda mevsim şartlarına bağlı olarak Aralık ayanın ortalarına kadar uzanan uzun bir sezon geçirdik. Yine içinde bulunduğumuz dönemde inşallah verimli bir sezon geçirme temennisi içerisindeyiz. Bilindiği üzere mevsimlik olarak üretim yapmakla birlikte ürün stoklarımızla 12 ay tedarik yapar bir sanayi kolu olarak ilimiz ve ülke ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Yapı malzemeleri üreticileri olarak özellikle üretici enflasyonun yoğun etkilerinin yaşandığı bir yıl olacağı kanaatindeyiz. Genel inşaat maliyet endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre ise %68 seviyelerinde arttığı düşünüldüğünde yapı maliyetleri arz talep dengesini olumsuz etkilemektedir. Üretimin devamlılığının pazar ve karlılığa bağlı olduğu bir gerçektir. Arz ve talep dengeleri açısından iki önemli tedarik noktası ile karşı karşıya kalınacak 2024 yılında temel olarak deprem bölgesi yapılaşmaları ve iç pazar olarak ayrılan bir yapı oluşacaktır. Bu yapı kentsel dönüşüm çalışmaları ile bir arada düşünüldüğünde etkili bir talep artışı olacağı düşülmesine nazaran yaşanan ekonomik, bürokratik ve kentleşme sorunları sebebi ile sanayicimizin sezon beklentilerinin küçüldüğü görülmektedir. Yapı ve kentsel dönüşüm politikaların değişimine yönelik kararlar alınmasına rağmen, alınan kararların uygulamaya aktarılmasında süreklilik sağlanamamıştır” dedi.

Kartal açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Temel barınma gereksinimini için malzeme desteği ve bölgenin kendi istek, tercih ve imkânlarıyla inşa seçeneklerinin değerlendirilerek planlı, uyumlu ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi ve yürütülmesi gereken bir kentsel dönüşüm ve yapılaşma gerektiği kanaatindeyiz. Ayrıca yerleşim yerlerinin geleceğe yönelik sürdürülebilir kent anlayışıyla imar edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, geçmişten günümüze ekonomik kayıpların yüksek olduğu görülmektedir. Ülke ekonomide rasyonel dönüşüm inşaat ve inşaat malzeme sanayisinde gereklilikler de göze alındığında bir büyüme potansiyeli oluşturdu. İnşaat sektöründe %3-4 ve inşaat malzemesi sanayisinde %4-5 büyüme beklentisi oluşturdu. Bu durumun inşaat malzemesi sanayisi üzerinde olumlu etkiler yaratması umudunu taşımaktayız.2024 yılında çalışmalarımız sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, yeşil dönüşüm ve endüstriyel yenileme gibi mühim konularla, geleceğe yönelik faaliyetlerimizi süründüreceğiz.

“TUĞLA KİREMİT ÜRÜNLERİ YEŞİL YAPILARA EN YÜKSEK KATKIYI SAĞLAYACAK”

Yeşil Dönüşüm için Ar-Ge ve İnovasyon toprak sanayimizde yenilenmeyi de beraberinde getireceğini umut ediyoruz. Yeşil dönüşümüm bir ayağının da yeşil binalar olduğu ve yeşil yağı malzemeleri olduğu unutulmamalıdır. Bu hedeflerde Tuğla[1]kiremit ürünleri yeşil yapılara en yüksek katkıyı sağlayacak yapı malzemelerindendir. Sağlıklı güvenilir, kaliteli yapı malzemesi olan tuğla kiremit ürünleri yapılarında sağlıklı, güvenli ve kaliteli olmasını sağlamaktadır. Sürdürülebilir bir kentsel yapılaşmanın sürdürülebilir ürünlerle sağlanacağı aşikardır. Dirençli yapılar ve dirençli şehirleri oluşturmak amacı stratejiler geliştirilmesi ve gelecek nesiller açısından güvenlik, sağlık ve kalkınma gerekliliğidir. Yapıların Çevresel, sosyal ve ekonomik gelişim için kümülatif bir süreç işletilmeli ve bu süreçte tuğla-kiremit ürünlerin yeri ve önemi göz ardı edilmemelidir. Döngüsel ekonomi ve ekonomide yapı malzemelerinin önem sıralamasında en önemli ürün gruplarından olan çatı ve duvar yapılarında tuğla, kiremit ürünlerin kullanımı döngüsel ekonominin dinamiklerini koruma anlamına gelmektedir. Üyelerimizin katılımları ile sık sık bir araya gelen Toprak Sanayici mensupları kooperatifimiz çatısı altında kümelenmenin ülkemizde en güzel örneklerinin birini sergilemektedir. Bu vesile ile tüm sanayicilerimize sektöre, ilimizde ve ülkemize katkılarından dolayı bir kez daha minnetlerimiz sunmak isterim. Birliktelikten doğan gücün farkında olarak bu gücü memleketimiz ve sanayimiz için faydaya çevirme gayretleri içinde her zaman olacağız. Üretim sezonun başarılı bir şekilde geçirilmesi için 2024 yılında da var gücümüzle çalışacağız. Tüm sanayicilerimizin 2024 yılında hayırlı, kazasız belasız ve bol kazançlı bir üretim sezonu temenni ediyor; çalışan, tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarımıza kolaylıklar diliyorum."