Avrupa Birliği Başkanlığı 10 Uzman Yardımcısı alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8. dereceli kadroda görev yapmak üzere 10 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alacak.

Başvurular 26/12/2022-13/01/2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Avrupa Birliği Başkanlığı–Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, elektronik ortamda alınacak. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Giriş Sınavı yazılı olarak 12/02/2023 Ankara’da yapılacak. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar listesi https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve www.ab.gov.tr internet adreslerinde yayımlanacak olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

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Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2022, 17:59