Hitit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı ilk doktora mezununu verdi.

Hitit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı'nın ilk doktora mezunu, Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarında Biyolog olarak görev yapan Funda Küyük oldu.

Doktor unvanını alan Funda Küyük, "Kadmiyumun Bazı Serin İklim Tahıllarında Çimlenme ve Moleküler Düzeydeki Etkileri" başlıklı tez çalışmasını tez danışmanı Prof. Dr. Özlem Özbek rehberliğinde yürütüp Eylül 2019'da başladığı doktora programını Nisan 2024'te tamamlayarak Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı'nın ilk doktora mezunu oldu.

Düzenlenen törenle Dr. Funda Küyük’e cübbesini Prof. Dr. Özlem Özbek giydirerek başarılar diledi. Dr. Funda Küyük evli ve iki çocuk annesidir.