Bağ evinde 12,5 ton kaçak içki ele geçirildi

Çorum’da depo olarak kullanılan bağ evinde 12 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kent merkezinde yapılan çalışmalarda, bir şahsın depo olarak kullandığı bağ evinde kaçak alkollü içki üreterek sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bağ evinde yaptıkları aramada 12 ton 500 kilo el yapımı kaçak alkollü içki, 1 adet bin mililitre anason aroması, 1 adet alkol yapımında kullanılan damıtma düzeneği ele geçirirken, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklama da, “Kaçakçılığın her türlüsünün men ve takibine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

(İHA)