Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz.Erol Afacan, son zamanlarda bazı medya organlarında ve sosyal medyada eczacıların vergi kaçırdığına, fiş kesmediğine ve düşük KDV oranında fiş kestiğine dair çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Bu iddiaların asılsız olduğunu belirten Erol Afacan, "Bu iddialar, meslek mensuplarımızı haksız yere zan altında bırakmakta ve eczacıların itibarını zedelemektedir. Çorum Eczacı Odası olarak, eczacılık mesleğinin ve eczacılarımızın şeffaf, dürüst ve yasalara bağlı şekilde hizmet verdiklerini vurgulamak isteriz" dedi.

Eczanelerin %90-95 oranında gerçekleştirdiği ilaç satışlarının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılandığını ve bu işlemler e-fatura sistemi üzerinden otomatik olarak kaydedildiğini ifade eden Afacan, "Eczanelerimiz, aldıkları tüm ürünleri yine e-Fatura sisteminden takip etmekte, bu ürünler stoklarımıza işlenmektedir. Eczanelerimizde kullanılan eczane yönetim bilgi sistemleri, 483 ve 507 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak yazar kasa POS cihazlarıyla entegre şekilde çalışmakta ve her satış işlemi sistem tarafından kaydedilerek ilgili fiş kesilmektedir. Satış sırasında KDV oranlarının değiştirilmesi gibi bir durum söz konusu olamaz çünkü tüm işlemler Maliye Bakanlığımızın sistemleri üzerinden anlık olarak izlenebilmektedir.

Çorum Eczacı Odası olarak, eczacılarımızın vergi mükellefiyeti ve yasal yükümlülükler konusunda gösterdiği hassasiyet ve titizlikten dolayı gurur duymaktayız. Eczacılarımız, toplum sağlığının korunmasında kritik bir rol oynamakta ve her zaman en yüksek standartlarda hizmet sunmayı hedeflemektedir. Kamuoyunu yanıltıcı ve meslek mensuplarımıza zarar verici bu tür asılsız suçlamaların son bulmasını talep ediyor, tüm medya kuruluşlarını ve sosyal medya kullanıcılarını bilgiyi doğrulamaya ve sorumlu yayıncılık yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.