Belediye, Sosyal Destek Kart ödemesini 500 TL’ye çıkarttı

Çorum Belediyesi, 7 bin 250 ailenin faydalandığı sosyal destek kart ödemesini yeni yılda artırıyor.

1 Ocak 2023’ten itibaren Sosyal Destek Kartı ödemeleri 500 TL olacak.

Belediye, ‘Gönül Belediyeciliği’ kapsamında hayata geçirdiği Sosyal Destek Kart uygulaması ile 7 bin 250 aileye destek veriyor. İhtiyaç sahipleri, kendilerine verilen kartlarla Çorum Belediyesi ile sözleşme imzalayan yerel esnaftan alışveriş yapıyor.

Gıda Bankası yerine Sosyal Destek Kart uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ihtiyaç sahibi vatandaşların istediği yerden alışveriş yapabilme imkânı sunduklarını dile getirdi.

Başkan Aşgın, 7 bin 250 aileye verdikleri 300 TL’lik sosyal destek kart ödemelerini 1 Ocak’tan itibaren 500 TL’ye çıkaracaklarını açıkladı.

Sosyal Destek Kart uygulaması ile sosyal belediyecilik anlamında yılın belediye başkanı ödülü aldıklarını da hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sosyal destek kartı uygulamasıyla hem ihtiyaç sahiplerine hem de yerel esnafa önemli katkılar sağladıklarını vurguladı.

Başkan Aşgın, “Şehrimizde bulunan toplam 90 yerel marketten sosyal destek kart kullanan vatandaşlarımız alışverişlerini yapabiliyor”dedi. (Haber Merkezi)