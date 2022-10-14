Borsa’da yönetim ve meclis başkanı belli oldu

FATİH BATTAR

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Çorum Ticaret Borsası Olağan Genel Kurulu’nun ardından bugün Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Borsa Yönetimi seçimle belirlendi.

1 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen Ticaret Borsası Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Naki Özkubat 241 oy alarak yeniden Borsa Başkanlığı’na seçilmişti.

Bugün ise Ticaret Borsası’nda meclis başkanı borsa yönetimi belirlendi.

Yapılan oylama sonucu Yılmaz Kaya yeniden meclis başkanı seçildi. Meclis Başkan Yardımcılığı’na ise İbrahim Gürbüz, Mehmet Ali Akaydın, katip üyeliğe ise Sadık Tan seçildi.

Naki Özkubat başkanlığındaki borsa yönetimi ise şu isimlerden oluştu; “Mustafa Şahan, Ali Alıcı, Sadettin Ünlü, Tuna Eser.”

Disiplin Kurulu; “Seval Şahin, Hüseyin Kula, Akın Acır, Mustafa Sayın, Ali Yeşil, Hasan Demir.”

Genel Kurul Delegeleri; “Yılmaz Kaya, Ali Rıza Ünal.”

Toplantıda bir konuşma yapan Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat; “Seçimde, bizim geçmiş dönemde yaptığımız çalışmaların faydası olduğunu gördük. İyi çalıştık ve bugün çalışmalarımızın karşılığı olarak üyelerimizin desteğiyle yeniden göreve geldik. Önümüzdeki süreçte de çok daha iyi çalışmalar yaparak borsa olarak ilimizi tarım ticaretinde daha üst noktalara gelebilmesi için bütün gayretimizle çalışacağız.” dedi

Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ise; “4 yıldır meclis başkanlığı yaptım bugün de üyelerimizin teveccühüyle yeniden meclis başkanı seçildim. Bundan sonraki dönemde de rabbim Çorum ve ülkemizin için hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Yaptığımız seçimde kaybeden olmadı. 418 üyemizle beraber hep birlikte borsamızın daha iyi yerlere gelmesi için çalışacağız. Biz üyelerimiz temsil noktasındayız. Kapımız açık. Onların derdini ve sorunlarını çözmek için 4 yıl daha buradayız.” ifadelerini kullandı.