Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünden portakal satış ihalesine davet

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğü 2023 yılı istihsali, tahmini 1.935.000 kg. valencia portakalı ihale ile satacak.

İhale, 21 Şubat 2023 günü saat 14.00’te İşletme Merkezinde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre yapılacak.

İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatların uygun görülmediği takdirde ihale, 28 Şubat 2023 günü aynı şartlarda tekrar edilecek.

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Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023, 18:28