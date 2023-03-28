Bu kez aday adayı olmadı

Çorum'da 3 dönemdir milletvekilliği yapan CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde aday adayı olmadığı öğrenildi.

Millet İttifakında liste hazırlıkları sürerken, CHP’de bazı önemli isimler aday adaylığı başvurusu yapmadı. Bunlardan biri de CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse oldu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kabinede yer almak isteyen kişilerin milletvekili adaylığına başvurmalarını istemezken, buna istinaden Köse'nin de aday adaylık başvurusu yapmadığı gelen kulis bilgileri arasında.