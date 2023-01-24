Bu kez belediye önünde eylem yaptılar

FATİH BATTAR

Dün Dr Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu’nun yanındaki sentetik sahalarda eylem yaparak sahaların yerine park yapılmasını protesto eden amatör spor kulüpleri ve Çorumspor’da oynayan eski futbolcular, bu kez belediye binası önünde eylem yaptı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a bir kez daha çağrıda bulunan futbolcular, ‘sahalara dokunma’ diyerek Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’dan o bölgeye yapılacak park projesinden vazgeçmesini istedi.

Bölgede yeterince park olduğunu ancak spor alanı olmadığını belirten eski Çorumsporlu futbolculardan Buğra Öztürk, yapılacak Millet Bahçesi’ne 1 ve 2 nolu sentetik sahaların da eklenmesini istediklerini söyledi.

Öztürk; Bugün burada sahalarımıza dokunulmaması için toplandık. Bu iki saha çocuklarımız için çok önemli. Biz bu sahalarda yetişmiş profesyonel futbolcularız. Bizim derdimiz sahların yıkılmasını protesto etmek değil. İki tane yeni sentetik saha yapıldı ama aileler buralara çocuklarını göndermek istemiyor. Bu sahalar herkesin rahatlıkla ulaşabileceği yerler. O yüzden biz bu sahalara dokunulmasını istemiyoruz.” dedi

Eski Çorumsporlu futbolculardan Nedim Köse ise sahaların yıkılmaması için gerekirse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kadar çıkacaklarını söyleyerek, o bölgeye yapılacak park projesinden vazgeçilmesini istedi.

'REFARANDUMA GÖTÜRELİM'

Avukat Teoman Şahin ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a referandum çağrısında bulunarak; “Bu işi Çorum halkının takdirine bırakalım. Referanduma gidelim. Heryere sandık koyalım ve anket yapalım. Bu işin doğru olup olmadığına halk karar versin. Halkın iradesine bir damla saygısı varsa referanduma davet ediyoruz. Korkmasın, çıksın ortaya. Halk ne diyorsa biz ona uyacağız, kendisi de uysun.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023, 15:24