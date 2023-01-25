Çevre yolu Nisan ayında trafiğe açılacak

FATİH BATTAR

2023 yılı İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Çevre yolunda yapımı devam eden seviyeli köprülü kavşak projesi ile ilgili bilgi veren Karayolları Bölge Müdürü Rifat Silov, yolda çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini belirterek, en geç Nisan ayında hizmete gireceğini açıkladı.

Yaklaşık 300 milyon mal olacak İskilip, Bayat, Uğurludağ, Oğuzlar, Osmancık, Kargı, Dodurga ve Laçin olmak üzere toplam 150 bin nüfusa sahip 8 ilçenin şehir merkezi ile bağlantısı sağlayacak olan farklı seviyeli köprülü kavşağın Nisan ayında tamamlanarak himete sunulacağını belirten Silov, “Çevreyolu üzerinde yapımı devam eden, 8 ilçemizin yollarını birbirine bağlayacak olan ve şehir içi araç trafiğini rahatlatacak olan seviyeli köprülü kavşak çalışmamızda, köprü kirişleri yerleştirilmeye başlandı. En geç Nisan ayında resmî açılışını gerçekleştireceğimiz seviyeli köprülü kavşak, Çorum’a hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı

