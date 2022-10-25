Çorum TMO, Bölge Müdürlüğü oldu

Çorum Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Şube Müdürlüğü statüsünden Kastamonu, Çankırı ve Karabük’ün bağlı olduğu Başmüdürlük (Bölge Müdürlüğü) statüsüne getirildi.

Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal’ı makamında ziyaret ettiler.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mustafa Şahan, Ali Alıcı ile Yönetim Kurulu Üyeleri Sadettin Ünlü ve Tuna Eser’in de katıldığı ziyarette Yılmaz Kaya ve Naki Özkubat Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum yapılanmasının Şube Müdürlüğü statüsünden Kastamonu, Çankırı ve Karabük’ün bağlı olduğu Başmüdürlük (Bölge Müdürlüğü) statüsüne getirilmesinden dolayı teşekkür ettiler.

Kaya ve Özkubat ayrıca, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların arpa ihtiyacının karşılanması, hububat fiyatlarının açıklanması, çiftçilere verilen hububat desteği ile ilgili sektöre yönelik yapmış oldukları başarılı çalışmalarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal’a teşekkürlerini ilettiler.