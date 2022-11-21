Çorumlu tiyatrocu feci kazada hayatını kaybetti

Baş Belası isimli tiyatro oyunu için Çorum'a gelen Çorumlu tiyatrocu Tolga Güleryüz feci kazada hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin de aralarında bulunduğu tiyatrocuları taşıyan minibüs Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'ün Sungurlu’ya bağlı Yörüklü Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2022, 14:30