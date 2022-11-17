Çorum’un yüzde 90’ı yerli çıktı

FATİH BATTAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de illerin yerli nüfus oranını açıkladı.

Açıklanan verilerine Çorum’un yüzde 89.85’i yerli çıktı. Çorum bu oranıyla Türkiye’de yerlilikte 6.sırada yer aldı.

Türkiye’nin en yerli şehri ise yüzde 93 ile Şanlıurfa oldu. Şanlurfa’yı yüzde 92.73 ile Adıyaman, yüzde 91 ile Kahramanmaraş izledi. Türkiye’nin yerli olmayan ili ise yüzde 14.34 ile İstanbul olarak açıklandı.

İşte illerin yerlilik oranları;

“Adana % 58.76, Adıyaman 92.73, Afyonkarahisar 88.26, Ağrı 91.06, Aksaray 84.40, Amasya 79.64, Ankara 29.29, Antalya 43.91, Ardahan 86.63, Artvin 86.12, Aydın 61.98, Balıkesir 70.44, Bartın 81.94, Bataman 78.87, Bayburt 76.17, Bilecik 59.25, Bingöl 88.25, Bitlis 86.55, Bolu 70.24, Burdur 78.08, Bursa 50.58, Çanakkale 68.91, Çankırı 82.83, Çorum 89.85, Denizli 73.27, Diyarbakır 85, Düzce 74.35, Edirne 70.73, Elazığ 80.83, Erzincan 71, Erzurum 88, Eskişehir 58, Gaziantep 65, Giresun 88, Gümüşhane 79, Hakkari 88, Hatay 89.19, Iğdır 84, Isparta 75, İstanbul 14.34, İzmir 38.50, Kahramanmaraş 91, Karabük 65, Karaman 78, Kars 87, Kastamonu 84, Kayseri 69, Kilis 82, Kırıkkale 74, Kırklareli 65, Kırşehir 75, Kocaeli 27, Konya 82, Kütahya 83, Malatya 77, Manisa 70, Mardin 88, Mersin 56, Muğla 55, Muş 89.57, Nevşehir 81, Niğde 84, Ordu 90, Osmaniye 72, Rize 83, Sakarya 69, Samsun 80, Siirt 86, Sinop 84, Sivas 88, Şanlıurfa 93, Şırnak 88, Tekirdağ 35, Tokat 87, Trabzon 87, Tunceli 73, Uşak 76, Van 85, Yalova 32, Yozgat 88, Zongudak 74.”