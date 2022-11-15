DHMİ, Hava Trafik Kontrolörü alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 20 Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve 40 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü istihdam edecek.

Pozisyonların sayısının 10 katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacak. Başvurular 14.11.2022-04.12.2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

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Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2022, 17:32