Engelli genç kızın annesi yardım istiyor

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Doğuştan engelli Sueda Uzuncaköse’nin annesi Keziban Uzuncaköse, 18 yıldır gözü gibi baktığı evladı için yardım çağrısında bulundu.

Mama ve bez konusunda takatlerinin kalmadığını, ihtiyaçlara yetişemediğini söyleyen çaresiz anne, hayırseverlerden yardım bekliyor.

Ortaköy Aşdağul beldesinde yaşayan Uzuncaköse ailesi, tamamen yatağa bağımlı olan kızlarının ihtiyaçlarını karşılamakta büyük zorluklar yaşıyor. Aynı zamanda eşi de yürüme engelli olan anne Keziban Uzuncaköse, “Şu an 18 yaşında olan kızım, adeta dünyadan bi-haber gibi doğduğundan beri yatıyor. Dünya gözüyle bakınca nefesten başka bir şey yok, ancak annesi olarak benim gözümde güzeller güzeli bir evlat. O bize ses veremese de bakışlarından ben anlıyorum. Aramızda tarifsiz bir sevgi bağı var. Ömrümü feda ettiğim yavrum için canımı bile veririm. Özel mamadan başka bir şey yiyemiyor, altını ıslattığından haberdar değil. Yeni doğmuş bebek gibi. İhtiyaçlarını karşılamakta büyük zorluklar yaşıyorum. Gönlü merhamet dolu hayır sahiplerine sesleniyorum; lütfen bize el uzatsınlar. Keşke yaşıtları gibi gülüp oynasaydı. Giyindirip kuşatsaydım, hayata tutunsaydı, fakat bizim de kaderimiz böyleymiş. Şikayetçi değilim, benim evladım benim gözümde salına salına yürüyen genç bir kadar değerli. Sürekli istifra ettiği için pijama yetiştirmekten, yatak örtüsü tedarik etmeye çalışmaktan takatim kesiliyor. Dili yok ki derdini anlatsın. Biz de rahat ettirip temiz tutmak için çaba harcıyoruz.” dedi.

Çaresiz kaldığını dile getiren anne, kızı için el uzatacak hayır sahiplerini beklediklerini, tek umutlarının hayır sahiplerinin desteği olduğunu belirterek, çağrısına karşılık bulacağı ümidiyle adeta feryat etti.