Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duygusal anma

FATİH BATTAR

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

Atatürk Anıtı’nda gerçekleşen törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, siyasi parti il başkanları, daire amirleri, askeri erkan, gaziler ve şehit yakınları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Törende Valilik ve Belediye Başkanlığı ile diğer kurum ve kuruluşların çelenkleri sırasıyla Atatürk Anıtı’na sunuldu.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Göndere çekilen Türk bayrağı da yarıya indirildi.

Vatandaşlar tarafından da Atatürk Anıtı'na çiçek bıraktığı törenin ardından Atatürk Anıtı etrafına yerleştirilen 4 meşale, asker, jandarma, polis ve zabıta personelince yakılarak saygı nöbeti başlatıldı.

Atatürk Anıtı’ndaki törenin ardından Mehmetçik Anadolu Lisesi tarafından Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen 10 Kasım Anma Programı etkinliğine geçildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program kapsamında Personel Teğmen Sadık Doğan günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Doğan; “Atatürk yaşamını millete adamış bir imparatorluğun küllerinden yepyeni ve güçlü bir devlet yaratmıştır. Atatürk sadece Türk ulusu değil dünya devletleri tarafından sevgi ve saygı gören büyük bir liderdir. Atatürk gerek ülkenin kurtuluşu ve kuruluşundaki önderliği gerekse ulusal kurtuluş çağını açan misyonu ile gerçek liderliğin en mükemmel örneklerinden birisi olmuştur. Atatürk’ün yaşamı, kazandığı savaşlar, yapmış olduğu devrimler ile hemen her konuda çağın ötesinde bir komutan ve devlet adamı olmuştur.” dedi

Konuşmaların ardından Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Atatürk Oratoryosu büyük bir ilgiyle izlendi.

Atatürk ve o dönemi anlatan Oratoryo büyük alkış toplarken, program resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2022, 12:15