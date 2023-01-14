‘Giymediğiniz, kullanılabilir elbiselerinize talibiz’

HURŞİT BOZKURT

Yağmur Damlası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, giyilmeyen, kullanılabilir elbiseler için vatandaşlara çağrıda bulunarak, ihtiyaç sahiplerine dağıtmak amacıyla bu elbiselere talip olduklarını söyledi.

Yağmur Damlası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Sözüdoğru, gazetemizi ziyaret etti.

Yaklaşık 10 yıldır Çorum’da ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam eden Yağmur Damlası, vatandaşlara kullanmadıkları, giyilebilir durumda olan kıyafetlerle ilgili çağrıda bulundu.

‘HAYIR ÇARŞIMIZDA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRACAĞIZ’

Dernek Başkanı Ahmet Sözüdoğru, giysilere talip olduklarını belirterek, “Hemşehrilerimiz bize getirsin Faik Tonguç Kütüphanesi karşısında bulunan hayır çarşımızda ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım. Hayır çarşımız sadece Salı günleri açık. Diğer günlerde ise 0505 580 43 34 numaralı telefondan ulaşabilirler” dedi.

KUMBARALARA BIRAKILAN GİYSİLERLE İLGİLİ UYARIDA BULUNDU!

Vatandaşa bir de tekstil-giysi kumbaraları ile ilgili uyarı da bulunan Sözüdoğru, “Kumbaralar sadece atıklar için. Bazı vatandaşlarımız buraya bırakılan giysileri hayra gidiyor sanıyorlar, geri dönüşüme gidiyor. Oraya sadece kullanılmayan, giyilmeyecek durumda olanları bıraksınlar ama kullanılabilecek, temiz olan giysileri bırakmasınlar. Bize ulaştırsınlar, biz de ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım” diye konuştu.

Sözüdoğru, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’a da hayırlı olsun dileklerini ileterek, hediye takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023, 18:58