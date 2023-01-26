Hastane bahçesine yeni otopark alanı

FATİH BATTAR

Çorum'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yıllardır devam eden otopark sorunu çözülüyor.

Günde onbinlerce kişinin muayene olmak için geldiği hastanede vatandaşlar araçlarını park edecek yer bulmakta zorlanıyordu.

Kapalı Otopark'ın yanı sıra Acil'in bulunduğu bölgede de yeni otopark alanı oluşturulmuştu ancak bu bile yeterli olmamıştı. Hastaneye gelen vatandaşlar artık araçlarını hastane dışına bırakmak zorunda kalıyorken, vatandaşların otopark sorununa hastane yönetimi el attı.

Çorum Belediyesi tarafından hastane bahçesine yeni 2 bin metrekarelik otopark alanı oluşturuluyor. Yeni otopark alanının açılmasıyla hastanede otopark sorunun çözülmesi öngörülüyor.