‘Hükümetimize ve partimize destek,  milletimize hizmetkâr olmak adayım’

FATİH AKBAŞ

Akademisyen Doç. Dr. Zekeriya Işık, düzenlediği basın toplantısı ile AK Parti’den Milletvekili Aday Adayı olduğunu açıkladı.

AK Parti İl Başkanlığında basın toplantısı gerçekleştirilen Doç. Dr. Zekeriya Işık, ülke olarak çok zorlu bir dönemden geçtiklerini belirterek, “11 ilimizi vuran, yaklaşık 14 milyon insanımızı etkileyen yakın tarihte dünyada eşi benzeri görülmemiş büyüklükte bir deprem afeti yaşadık. Öncelikle bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, kardeşlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Daha en başından beri devlet ve millet olarak kenetlenerek seferber olmak suretiyle yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, onun önümüze koyduğu kapsamlı ve büyük imar ve ihya hamlesiyle kısa süre içerisinde illerimizi, bölgemizi, insanımızı ayağa kaldıracağımızdan şüphemiz yoktur. Türkiye için “hemen şimdi” diyerek başlatılan tarihin en büyük kentsel dönüşüm, imar ve ihya hamlesinin, Çorum için de “hemen şimdi” diyerek hiç zaman kaybetmeksizin hayata geçirilmesi en önemli önceliğimiz olacaktır. İşte bu tarihi zor süreçte taşın altına elimizi koymak ve sorumluluk almak gayesiyle milletvekili aday adayı olduğumu belirtmek isterim” dedi.

‘TÜRKİYE SON 20 YILDA BÜYÜK BİR DEĞİŞİM VE GELİŞİM GÖSTERDİ’

“En başından beri bu kutlu davanın bir neferi olarak gerek AK Parti’mizin teşkilatlarında görev almış gerekse milletvekilliği, belediye başkanlığı, meclis üyelikleri vb. görevlerde bulunmuş olan büyüklerimize, kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Sağlık sorunu olanlara Allah’tan acil şifa, aramızdan ayrılan, ahirete intikal etmiş bulunanlara rahmet diliyorum” diyerek açıklamasına devam eden Doç. Dr. Zekeriya Işık, “Bilindiği ve görüldüğü üzere Türkiye son 20 yılda hemen her alanda büyük bir değişim ve gelişim göstermektedir. Zira tam bağımsız büyük Türkiye’yi inşa etmek gerek bölgesinde gerekse küresel ölçekte ülkemizi söz sahibi, kudretli bir aktöre dönüştürmek gayesiyle Ak kadrolar ve Cumhur İttifakı riyasetinde büyük bir mücadele verilmektedir. Ancak ne var ki bu yeni Türkiye vizyonunun önü 2013 Haziran ayında yaşanan Gezi Olayları, FETÖ tarafından sahneye sürülen 17-25 Aralık kumpası, 2015’te baş gösteren bölücü terör örgütü PKK’nın Hendek terörü ve nihayet 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilmek istenen hain darbe ve işgal girişimleriyle kesilmek istenmiştir. Türkiye bu büyük saldırıları Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, aziz milletimizin feraset, cesaret ve metanetiyle atlatmasını bilmiştir. Türkiye bu süreçte kendisini içerden ve dışardan kuşatmaya, diz çöktürmeye çalışan uluslararası bağları, bağımlılığı ve destekleri bulunan eli kanlı terör örgütlerine karşı büyük bir beka mücadelesi vermek durumunda kalmıştır. 2016’dan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin düzenlediği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe ve Barış Pınarı harekâtları ne denli büyük bir saldırıyla karşı karşıya olduğumuzu açıkça ortaya koymaktadır. Bu süreçte Türkiye bütün bu sınır ötesi operasyonlarla sınırlarımızın korunması ve ulusal güvenliğimizin sağlanması, devletimizin bekası, milletimizin ikbal ve istiklalinin teminat altına alınması için hem sahada hem de masada son derece ciddi ve başarılı bir mücadele yürütmüştür, yürütmeye de devam etmektedir. Bu aziz milletin bir ferdi, evladı olarak devletimizin, milletimizin, kahraman Mehmetçik’imizin verdiği bu istikbal ve istiklal mücadelesine bugüne kadar akademik mecrada ve sivil toplum kuruluşları nezdinde verdiğimiz desteği siyasi arenada daha etkin ve daha güçlü bir şekilde gösterebilmek amacıyla milletvekili aday adayı olduğumu ifade etmek isterim.

‘BU KUTLU DAVANIN SESİNE SES, MÜCADELESİNE NEFER OLABİLMEK İÇİN ADAYIM’

Bu hayati mücadelenin kesintisiz, kararlı bir şekilde sürdürülebilmesi için güçlü bir liderliğe, ihtilaflardan ve çatışmalardan uzak, tek vücut, kuvvetli bir hükümet anlayışına şiddetle ihtiyacımız olduğu gerçekliğinden yola çıkarak bu kutlu davanın sesine ses, mücadelesine nefer olabilmek için adayım.

Başta savunma sanayi olmak üzere sağlıktan, eğitime, ulaşımdan, tarım, sanayi ve teknolojiye, spordan, bilim, sanat ve kültür alanlarına kadar hemen her alanda Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürütülen yatırımların ve hayata geçirilen büyük projelerin sürdürülebilmesi, Çorum’umuzun bu kalkınma hamlesinden hak ettiği payı alabilmesi, gelişmesi, büyümesi, daha müreffeh yarınlara ulaşması mücadelesinin bir parçası olabilmek için, bu yolda liderimize, hükümetimize ve partimize destek, milletimize hizmetkâr olabilmek için adayım. 10 yılı aşan esnaflık-eğitimcilik, 10 yılı bulan akademisyenlik, 15 yılı aşan yöneticilik, 20 yılı aşan sivil toplumculuk kariyerimizde Çorum’a dair biriktirdiğimiz, tecrübe ve birikimle, şehrimize hizmet etme idealiyle adayım. Bu bağlamda her biri alanında yetkin, donanımlı kadrolar ve şehrimize dair derdi, hayali olan dost ve kardeşlerimizle sağlıktan, eğitime, ulaşıma, sanayiden, tarıma, ticarete, turizme ve spora, ilçelerimizin temel sorunlarına kadar hazırladığımız kapsamlı plan ve projeleri hayata geçirme idealiyle hep birlikte daha güçlü, daha büyük Çorum’u inşa ve ihya etmek için adayım. İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan ulaşım ve ticaret ağı üzerinde bulunan Çorum daha çok 1850’lerden itibaren kentleşme, şehirleşme yolunda gelişmeye başlamış, Cumhuriyet döneminde ise başkente yakınlığı ile yeni bir avantaj daha elde ederek daha çok yerel müteşebbislerinin omuzlarında yükselmiştir. Bilhassa son yirmi yılda Çorum’umuza önemli yatırımlar yapılmıştır. Bunun için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bu hizmetlerde katkısı bulunan milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, AK Parti’mizin teşkilatlarında sorumluluk alan kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Ancak endüstriyel tarımı, sebze ve meyvecilikte kar marjı yüksek modern yatırım imkânlarını, sanayide savunma, makine, değirmencilik, bilişim teknolojileri ve otomotiv sanayi alanları başta olmak üzere ulusal ve küresel sermayeyi şehrimize çekecek büyük projeleri, istihdam odaklı bir yatırım portföyünü var etme mücadelesi noktasında daha yapmamız gereken çok şey olduğu da ortadadır. Önceliğimizin şehrimizde yatırım, üretim, istihdam, imar, inşa ve ihya odaklı bir temsil ve idare şekli olacağından hemşehrilerimizin şüphesi olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın hizmet odaklı, çözüm merkezli, yapıcı, üretken parti ve hükümet vizyonunu; şehrimizi bütün renkleriyle kucaklayan, sanayici, işçi, çiftçi, esnaf, memur ve sivil toplum kuruluşlarının birikimlerini daha büyük ve daha güçlü Çorum ideali ve gayesiyle birleştiren bir anlayışla bu sorunların halledilebileceğine olan inançla adayım” ifadelerini kullandı.

-ORTAK AKIL VURGUSU-

“Allah’ın izniyle bundan önceki yaşantımızda olduğu gibi bundan sonra da hemen her mecrada gönüller arasında köprüler kurmak, gerek partimizin tüm kademelerinde gerekse şehrimizin bütün dinamikleri arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik ikliminin daha da güçlendirilmesi temel düsturumuz olacaktır” diyen Işık, “Bu bağlamda kucaklayıcı, paylaşımcı, şeffaf ve hizmet odaklı bir anlayışla hareket edeceğimizi bizi yakinen tanıyanlar bilmekle birlikte tüm şehrimize bu duruşu vaat ettiğimi açıkça ilan etmek isterim. Çağımızda devletler, ulusal ve uluslararası teşkilatlar, kurumlar lobicilik faaliyetleri ile sorunlarını çözer, kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerle belirledikleri plan, program ve projeleri hayata geçirirler. Biz de Allah’ın izniyle Çorum’umuzu bütün renkleriyle kucaklayacak, bir masa etrafında toplayacak şehrimizin ortak aklı ve hafızasını, hemen her alandaki ortak sermayesini, kolektif bir güce dönüştürerek sahaya sürmenin mücadelesini vereceğiz. Bir olacak, iri olacak, diri olacak, Türkiye Yüzyılında hep birlikte daha büyük, daha güçlü Çorum’u inşa etmek ideali ve vizyonu ile gece gündüz demeden çalışacak borçlu olduğumuz memleketimize ahde vefamızı göstereceğiz. Bütün bu ideal, vizyon ve heyecan ile huzurlarınıza çıkarak milletvekili aday adayı olduğumu ifade ediyor, tüm hemşehrilerimin dua ve desteklerini bekliyor, hepinizi saygı, muhabbet ve hürmetle selamlıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.