İnancı ve kaliteyi artık sahada görmek istiyoruz

Çorum FK'da inanç ve kalite sözde çok fazla ancak bunu sahada görme zamanı geldi de geçiyor bile.

Kırmızı Siyahlı takım tarihinin en tecrübeli ve kaliteli kadrosunu kurdu teknik heyetin ve futbolcuların takıma inancı tam. Futbolcularında kendilerine olan güvenleri tavan ancak bunları sahada görmek istiyoruz artık.

Somaspor maçında futbol adına yine istediklerimizi sahada göremedik. Tahsin hocam ilk yarıda iyi oynadık diyor ancak rakip kalede girdiğimiz pozisyon yok gibi. Bu sezon takım olarak duran toplardan gol bulamamış bir takımız. Bırakın golü tehlike bile yaşatamıyoruz rakip kaleye. Gerçekten kalitemize yakışmayan bir görüntü veriyoruz. İsmimizden çekinenler görüntüyü anlayınca üzerimize daha bir öz güvenli geliyorlar.

Türk futbolunun hastalığı istemediği sonucu alan takım hemen faturayı hakem üzerine yıkıyor. Evet Soma maçının hakemi çok kötü bir yönetim gösterdi. Hep aleyhimize değim lehimize verilen yanlış kararları da görmezden gelmeyelim. Çorum FK bu kadrosu sahada rakibi ve hakemin yanlış kararlarının üzerinden gelecek güçte ve kalitede. Bunun bir farkına varabilsek.

Devre arasında yaptığımız takviyelerin çok büyük kısmı hücum bölgesine ancak Somaspor maçında yine aynı sorun pozisyon üretemiyoruz. Maç sonunda tüm futbolcular sosyal medya hesaplarından camiaya destek ve takıma inanmalarını isteyen mesajlar yayınladılar.

Gerçekten bu mesajlar çok güzel ancak şundan emin olsunlar onlardan çok daha fazla inanan taraftar var arkalarında. Ancak futbolcu kardeşlerimizin de artık bu inançlarını sahaya yansıtmaları ve performanslarını daha iyi yerlere taşımaları istiyor ve bekliyoruz. Bizim kazanamadığımız bir haftada rakiplerin kaybetmesi tesellimiz oldu.

Artık telafisi olmayan haftalar başlıyor ve önümüzde belkide ligin kaderini belirleyecek hızlandırılmış maç trafiği başlıyor. Bu dönemde yapılacak hataların telafisi çok zor olacaktır. Bu bölümde yakalayacağımız bir seri hem takıma hem camiaya moral olacak hem de rakiplere göz dağı verecektir. Bunun içinde Nazilli maçını iyi bir başlangıç olarak görüyorum ve umut ediyorum futbolcu kardeşlerde bu bilinçte olurlar.

Gündemin diğer sıcak maddesi 1 ve 2 nolu sahalar. Suçlamalar tıra gidiyor. Ancak bu sürecin başlangıcı yıllar öncesine dayanıyor. O günlerde susan sesini çıkarmayanlar bugün aslan kesildiler. 6 yıl önce bu bölgenin kaderi çizildi kepçe sahaya yıkıma geldiğinde tepki göstermek veya gösterenlerin arkasına saklanmak ne kadar etik onun takdiri kamuoyunun.

Altında benimde imzamın olduğu protokol paylaşılıyor sosyal medyada. Evet o dönemde attığımız o imzanın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördüm. O maddenin üçüncü maddesini okuyanlar anlayacaktır ne demek istediğimi. Bu alan yıkılacak o zaman camianın isteğine göre dört tane futbol sahası yapımında anlaştık. Bunların ikisi hemen diğer ikisi ise kısa süre içerisinde yapılacak diye madde var. Birde eki var yapılacak yerleri futbol taban birlikleri ile yapılacak istişare sonunda belirlenecek diye. Yani yapılacak yerde söz hakkı olacaktı. Geçen bu sürede bu madde ile geçmişi suçlayanlar ne yaptı acaba.

Üç yıl önce görevdeyken yaptığımız görüşmede talep ettiğimiz ancak o gün kabul edilmeyen İtfaiye sahası altındaki alana bir saha yapım sözü geçte olsa doğru bir karar olmuş. Umarım buna yeni ilaveler kısa sürede olacaktır. Benimde sayısız iyi ve kötü anımın olduğu sahaların önemini çok iyi bilenlerdenim. Ancak şunu da unutmayalım ki değişim sürecinde bazı şeylerden kaçmak mümkün değil. Keşke proje hazırlayanlara defalarca söylediğimiz yüksek okulun duvarın yanına iki nolu bir saha projeye eklense sözümüz dinlenseydi bugün bunlar yaşanmıyordu.

Sonuçta bu şehirde yaşıyoruz sorunları birlikte çözeceğiz. Kırmadan dökmeden en iyisini yapmaya çalışalım, Yoksa sahalar ile birlikte dostluklar kardeşlikler hepsinden önemlisi birbirimize düşman olacağız ki kaybettiğimiz en büyük değer olacaktır.

Efelerimiz mağlup oldu. Bana göre hayırlı bir yenilgi oldu. O stresi üzerimizden attık rahatladık. Çünki asıl hedefe giden yolda olacak bu tür mağlubiyetler. Akkuş Belediyespor'u gördükten sonra işimizin Efeler yolunda çok daha zor olduğunu gördüm. Rakipler uçuk paralar harcıyor ve play-off'a hazırlanıyor. Çorum olarak değerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Akkuş protokolü Çorum'a akmış biz protokolde misafir gibi kaldık. Yıktık yükü Belediyenin takımının üzerine döndük sırtımızı. Efeler ligine çıkacak takım Belediyenin olmayacak beyler Çorum'un. Aynı Çorum FK'nın çıktığı zaman olduğu gibi.