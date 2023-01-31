İsmail Taşkan Devlet Bahçeli ile görüştü

MURAT KARASU

Çorum’da ülkücü camianın tanınan ve sevilen isimlerinden, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski İl Başkanlarından İsmail Taşkan, Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli ile buluştu. Amasya mitingine katılan Taşkan, Bahçeli ile hasbihal etti.

İsmail Taşkan ile Devlet Bahçeli’nin buluşmasını sosyal medya hesabından paylaşan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Ahde vefa, davaya sadakat, memleket ve millet için çekilen çile unutulmaz. Eski il başkanlarımızdan İsmail Taşkan, Amasya'da saygıdeğer Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bey ile görüştü. Yüce Allah sizi başımızdan eksik etmesin sayın Genel Başkanım. Ülkü erleri her daim yolunuzda ve emrinizde.”