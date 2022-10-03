Kadeş Meydanı’nda saçlarını kestiler

Çorum’da, Çorum Kadın Platformu üyeleri, İran’da öldürülen 22 yaşındaki Mahsa Amini için eylem yaptı. Kadeş Barış Meydanı’nda saçlarını kesen kadınlar, İran’lı kadınlara destek verdi.

İran’da 22 yaşındaki Mahsa (Jina) Amini’nin “Başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi nedeniyle Çorum’da Kadın Platfırmu üyeleri basın açıklamalı eylem gerçekleştirdi.

Platform adına bir konuşma yapan Eğitim-Sen Çorum Şube Kadın Sekreteri Nurcan Hasırcı Doğan, bir kadının daha yaşamdan koparıldığını belirterek, “İran’ın Tahran kentinde başörtüsünü ‘İslami kurallara’ göre takmadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alınıp, ardından işkenceyle katledilen Mahsa Amini için kadınlar öncülüğünde başlayan ve daha sonra rejim karşıtlığına dönüşen eylemler büyüyerek devam ediyor. Kadınlar toplu halde başörtülerini çıkarıp ateşe vererek, saçlarını keserek, mücadelelerini yeni bir boyuta taşıyor. Kadınlar öncülüğünde başlayan direniş zamanla gerici molla rejimi karşıtı gösterilere dönüştü, üniversiteler, sendikalar greve başladı. Birçok şehirde halk solaklara çıktı” dedi.

Doğan; “Biz kadınlar Türkiye’den İranlı kadınların sesini yükseltiyoruz. Mahsa Amini’nin katili İran Molla rejimidir. Mahsa'nın katili erkek egemen sistemdir. Mahsa’nın ve İranlı kadınların mücadelesi hepimizin mücadelesidir” şeklinde konuştu.