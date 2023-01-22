Kadın muhasebecilerin başarısı dernekle taçlandı

Çorum’da kadın muhasebeciler, Kadın Muhasebeciler ve Muhasebe Çalışanları Derneği (KADMUDER) adı altında dernekleşti.

52 firmadan 70 muhasebe yöneticisi ile markamakina.com sponsorluğunda 13. toplantısını gerçekleştiren kadın muhasebeciler, Türkiye'nin en büyük kadın muhasebeciler topluluğu olmalarının gururuyla dernek olmalarını, toplantılarında artık bir tüzel kişilik altında toplanmalarının büyük sevincini pasta keserek kutladılar.

Dalyan Makina Muhasebe Müdürü ve KADMUDER Kurucu Başkanı Funda Aykaç’ın açış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Dalyan Makina ve markamakina.com Yönetim Kurulu üyesi Erkan Dalyan, Türkiye'de ve Avrupa’da hızla büyüyen e-ticaret ve e-ihracat sektörü hakkında bilgi verdi. ETİD Yönetim Kurulu üyesi olan Erkan Dalyan, bütün e-ticaret platformlarında satış yapmak-satın almak, üyelikler, kargo süreçleri, iadeler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları hakkında eğitim verdi.

Kadın muhasebeciler, KADMUDER olarak eğitimlerine daha da büyüyerek devam edeceklerini ve artık bir dernek olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer alacaklarını ifade ettiler. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2023, 15:35