Köse ve Özel’e verdi veriştirdi

EROL TAŞKAN

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Sungurlu OSB’de gerçekleştirdiği yatırımla ilgili hukuksuzluk iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Çorum programında tekrar barut fabrikası ile ilgili iddiaları gündeme taşıması üzerine açıklama yapan Ahmet Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’den de, “Dostumuz sandığımız Sayın Köse” diye bahsederek, “Dilekçenin altında Sayın Köse’nin imzasının bulunmayışı, kendisini ne kadar aklar bilemeyiz, ama biz dilekçeyi başkasına verdirip sonra da ‘benim imzam yok’ savunmasının arkasına sığınmanın, Çorum’a yıllardır uzaktan ve tam anlamıyla ilgisizce bakışın bir göstergesi olduğunu ve bir ana muhalefet partisi temsilcisine yakışmadığını düşünmekteyiz.” dedi.

Hatırlanacağı üzere Özgür Özel, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin adını vererek Ahlatcı Holding’in Sungurlu OSB’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan barut fabrikasının hukuksuz olduğunu iddia etmiş ve onun ardından başlayan Köse’nin imzası var mı-yok mu tartışması gündeme gelmişti. Yaklaşık bir hafta süresince gündemi meşgul eden konunun muhatabı Ahmet Ahlatcı, sessiz kalmayı tercih etmiş olsa da, Özel’in Çorum programında konuyu tekrar gündeme taşıması Ahlatcı cephesinde bardağı taşıran son damla oldu.

Özgür Özel’in iddialarını da cevaplandıran Ahmet Ahlatcı, Tufan Köse ve Özgür Özel’i eleştirdiği açıklamasında, yatırımlarına dair ortaya atılan iddialara oldukça sert ifadelerle tek tek cevap verdi.

BARUT FABRİKASI YATIRIM DEVLETİMİZE BAĞLIĞIMIZIN NİŞANESİDİR

Çorum’un bağrından çıkmış bir yatırımcı ve iş insanı olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün değerlerine bağlı kalmak kaydıyla, tüm siyasi partilere eşit mesafede durmaya özen gösterdiğini, yatırımlar noktasında ise devletin kurumları ile yakın ilişkilerinin eşyanın tabiatı gereği olduğunu, ancak devletten tek kuruşluk ihale almadığını anlatan Ahmet Ahlatcı, açıklamasında şunları söyledi; “Barut Fabrikası projesini, devletime, milletime bağlılığımın bir nişanesi olarak, Rusya Ukrayna savaşından sonra yapmaya karar verdik. Tüm yatırımlarımız gibi bu yatırımı da Çorum Merkez’de düşünüyorduk, ama daha önceki bazı yatırımlarımızda olduğu gibi bunda da, OSB’de yer tahsisi konusunda güçlükle karşılaşınca, bize kucağını açan Sungurlu ilçemizi tercih ettik. Zira, Çorum’u ilçeleri ile bir bütün olarak görüyoruz.

AHLATCI TARİHLERİN ALTINI ÇİZDİ

Bu yatırımı, 1 Haziran 2022 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek kamuoyuna açıkladık. 13 Ağustos 2022 tarihinde toplu açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere Çorum’a gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bizim üç üniteden oluşan Barut Fabrikamız ile başka firmalara ait Kapsül ve Fişek fabrikalarının temelini attılar. Ağustos ayının sonunda ise, CHP Grup Başkanvekili Sayın Özgür Özel’in bu yatırımlarımızla ilgili iddialarını basına yaptığı konuşmadan öğrendik.

DOSTUMUZ SANDIĞIMIZ SAYIN KÖSE!

Konuya ilişkin itiraz dilekçesini veren Av. Veli Kılıç’ın Çorum Valiliği’ne başvuru tarihi 24 Haziran 2022. Sayın Özgür Özel’in, bu konudaki belgeleri Çorum Milletvekili Sayın Tufan Köse’ye birkaç gün önce göndermiş olması gerekir. Biz yatırımı 1 Haziran’da açıklamışız. Çorum halkının vekili olan ve bizim de dostumuz sandığımız Sayın Köse’nin, bu iddiaların mahiyeti konusunda bizi aramasını beklememiz hakkımız değil mi?

ÇORUM VEKİLİ ÇORUM’A İLGİSİZ Mİ?

Eğer, yatırımı bizim yaptığımızdan haberinin olmadığı yolundaki açıklaması doğruysa, bu daha da vahim bir ilgisizlik örneği sayılmaz mı? Çorum’un Sungurlu ilçesine 5 milyar liralık bir yatırım yapılıyor ve Çorum’un vekilinin, bu yatırımı kimin yaptığından haberi bile yok!

ÇORUM’A UZAKTAN BAKIŞIN VE İLGİSİZLİĞİN GÖSTERGESİ

Dilekçenin altında Sayın Köse’nin imzasının bulunmayışı, kendisini ne kadar aklar, bilemeyiz, ama biz, dilekçeyi başkasına verdirip sonra da ‘benim imzam yok’ savunmasının arkasına sığınmanın, Çorum’a yıllardır uzaktan ve tam anlamıyla ilgisizce bakışın bir göstergesi olduğunu ve bir ana muhalefet partisi temsilcisine yakışmadığını düşünmekteyiz.”

YATIRIMIMIZDA HİÇ BİR SAKINCA YOKTUR

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ne yapmakta olduğumuz yatırımla ilgili ortaya atılan iddialara Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere devletin ilgili kurumları tarafından gereken cevaplar verildiği için, bu konuda daha fazla ayrıntıya girme gereğini duymamaktayız. Biz devletimize ve devletimizin kurumlarına güveniriz. Söz konusu yatırımımızın hiçbir bakımdan sakınca taşımadığı, bilimsel verilerle ortaya konulmuştur. İddia edildiği gibi sakıncalar söz konusu olsa ve biz buna inansak, kendimiz de bu tesisin içinde bulunacağız, neden kendimizin veya yakınlarımızın, hemşehrilerimizin canını, bunca büyük yatırımımızı riske edelim?”

ÖZGÜR ÖZEL MANİPLASYONCUDAN YANA MI?

Sayın Özgür Özel’in Çorum konuşmasında bir nokta daha var ki, şaşırmamak elde değil. Eylül ayında yaşanan Borsa manipülasyonunu hatırlatarak, SPK kurallarına aykırı olduğu halde spekülatif işlemleri yapanın isminin açıklanmasından söz ediyor. O tarihte beni Oda TV’den aradılar ve iddiaları sıraladılar. Cevap olarak, bizim sadece aracı kurum olduğumuzu belirtip, asıl manipülasyonu yapanın ismini verdim. Nitekim o kişi daha sonra tutuklandı. Yani ben, vatanını, milletini seven bir insanın yapması gerekeni yaptım. Sayın Özel, bunda nasıl bir eleştiri noktası bulmuş, anlayamadım. Ben risk alıp sorumlu kişinin ismini açıklamışım, kendisi manipülasyoncudan yana mı ki, beni itham ediyor?”

İDDİALAR TEMELSİZ

Rusya altınlarının Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yurda sokulduğuna ilişkin itham da, bizimle hiçbir şekilde ilişkilendirilemeyecek temelsiz bir iddia. Biz, uluslararası ticarette şüpheli addedilebilecek hiçbir alım-satım işine girmeyiz. Bir gram Rus altını da tarafımızdan yurda sokulmuş değildir. Kendilerinin ellerinde bir kanıt varsa lütfen ortaya koysunlar.”

ÇORUM’U MU KÜÇÜK GÖRÜYORLAR?

Biz, 37 ülkeye ihracat yapıyoruz, sektörümüzde ihracat şampiyonuyuz. Başta İsviçre olmak üzere, dünyanın dört bir yanından da ithalat gerçekleştiriyoruz. Böylesine ithamlara, memleketimiz Çorum’u terk etmeyip 4 bin500 kişilik istihdam sağladığımız için mi, bizim iş hacmimize bakılıp Çorum küçük görüldüğü için mi muhatap oluyoruz? ”

KILIÇDAROĞLU DA BİZİ YAKINDAN BİLİR

Bizim, uluslararası hukuka ve ulusal yasalarımıza uygun yatırımlarımızı da, ticaretimizi de, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun çok yakından bildiğine eminiz. Nitekim, bu tartışmalarla ilgili olarak da, Sayın Kılıçdaroğlu, Çorum’da kendisine yöneltilen soru üzerine, bizi yakından tanıdığını belirtirken, aynı zamanda, CHP’nin yatırıma ve yatırımcıya asla karşı olmadığını da çok net ifadelerle dile getirmiştir.”

ÖZGÜR ÖZEL TUFAN KÖSE’Yİ AKLAMAYA ÇALIŞTI

Anladığımız kadarıyla, Sayın Özgür Özel, Çorum Milletvekili Sayın Tufan Köse’yi aklayabilme adına bu kapanmış konuyu yeniden açma gereği duymuştur ki, maalesef haklı da görülememiştir.

HAKSIZ İTHAMLARLA BİZİ YAFTALAMAYA ÇALIŞMASINLAR

Sayın Köse’nin ne kadar çalışkan ya da ne kadar tutarlı veya tersi bir siyasetçi olduğunu başta CHP tabanı, sonra da Çorum halkı değerlendirecektir. Ayrıca, Sayın Özel’in partisi içinde kendi adına hangi arayışlar içinde olduğu da, bizim tamamen dışımızdadır. Yeter ki, bizi haksız ithamlarla hiç olmadığımız tanımlar içinde yaftalamaya kalkışmasınlar.”