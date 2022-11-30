Leblebinin çorbası da çıktı

Çorum ile Denizli arasında leblebi savaşı devam ediyor.

Türkiye'de leblebi denince ilk akla gelen şehir olan Çorum'da en son Çorum Belediyesi tarafından leblebi helvasının tanıtımı yapılmış ve ülke genelinde büyük ses getirmişti.

Leblebiden kurabiye, helva, humus derken şimdi de çorbası çıktı. Leblebi markasını Çorum'un elinden almaya çalışan Denizli, leblebi çorbası ile atağa kalktı.

Denizliler, yaptıkları leblebi çorbasının tanıtımı için Türkiye'de ünlü bir yemek programını kullandılar.

Denizli'de bir haber sitesinde yer alan habere göre Denizli, Leblebi Çorbası'nın tanıtımını çok iyi yaparak, Google'da en çok aranan terimler arasına girdiğini iddia etti. Hatta öyle ki Türkiye'nin her yerinden leblebi çorbası ile ilgili aramalar yapıldığı ifade edildi.