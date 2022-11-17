MHP Çorum Teşkilatı TBMM’de grup toplantısına katıldı

MHP Çorum İl Teşkilatı, İl Başkanı Agah Karapıçak öncülüğünde tüm İl ve İlçe teşkilat yöneticileri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen MHP Grup Toplantısına katıldı.

MHP’li Belediye Başkanları ve Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, KAÇEP İl ve İlçe Başkanları, Kamu-Sen ve TÜRKAV İl Başkanları’nın da tam kadro katıldığı toplantı ile ilgili açıklama yapan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, “MHP Çorum teşkilatları olarak tüm il ve ilçe teşkilatlarımız, Belediye Başkanlarımız ve Meclis Üyelerimiz, İl Genel Meclisi Üyelerimiz, KAÇEP İl ve İlçe Başkanlarımız, Kamu-Sen ve TÜRKAV İl Başkanlarımızın geniş katılımıyla Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin yaptığı MHP Grup toplantısına katılım sağlamak için Ankara’ya geldik. TBMM’de düzenlenen grup toplantısına Çorum olarak tam kadro katıldık. Genel Başkanımızın tarihe notlar düştüğü bu ana bizlerle beraber şahitlik eden, katılım sağlayan heyetimizde ki herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Grup Toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Biz dava ve siyaset mücadelemizi inançla, iddiayla, irfanla, itibarla ve sabırla ifa ediyor, yurdumuzun her köşesinde yüksek hedeflerimizi anlatıyoruz” diyerek, “Çok çalışıyoruz, her insanımızla ülkemizin gerçeklerini ve geleceğinin yol haritasını temiz ve kucaklayıcı bir dille paylaşıyoruz. Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımızın koordinesiyle takip ve temin edilen “Adım Adım 2023; Köyüm Benim Sohbet Toplantıları”mıza kararlılıkla devam ediyoruz. Anadolu’nun en ücra köşelerine, Başkanlık Divanı üyelerimizden, milletvekillerimizden, MYK ve MDK üyelerimizden teşkil edilmiş heyetlerden birisi gidiyor, diğeri geliyor” dedi.

‘EYT İLE İLGİLİ DÜZENLEME HAYATA GEÇİRİLECEK’

Bahçeli, başta emeklilikte yaşa takılanlarla, sözleşmeli çalışanları ilgilendiren, vatandaşların lehine mühim kazanımlar sağlayacak kanuni düzenlemelerin sırasıyla hayata geçileceğinin müjdesini verdi.

Terör örgütlerinin sadece Türk insanının değil, tüm insanlığın ortak kan davalısı, ortak can düşmanı olduğuna vurgu yapan Bahçeli, “Terörizmin hiçbir şekli, hiçbir türü, hiçbir türevi masum değildir, meşru değildir. Şu gerçeği itiraf etmek gerekir ki, Türkiye’nin üstesinden gelinmesi kaçınılmaz olan öncelikli sorunu, bize göre sorunlar piramidinin zirvesine oturmuş bölücü terör sorunudur. Bu melametin, bu melanetin hakkından gelemedikten sonra hayatın diğer alanlarında tam bir istikrar yakalamamız çok zor ve zahmetli, belki de muhal bir hayaldir. Terör sorunu ülkemizin henüz kabuk bağlamamış yarasıdır. Fakat bu alanda çok ciddi neticelerin alındığı da malumlarınızdır. Zaman zaman kanatılan bu yara açık oldukça üzerine konmak için fırsat kollayan pek çok iç ve dış mahreçli haşarat ve husumet odağı çıkacaktır, bugüne kadar da çıkmıştır. Ekonomik güvenliğimizin sürekliliği, siyasal dirliğimizin sürdürülebilirliği, toplumsal huzurumuzun sükûneti, bölgesel ve küresel caydırıcılığımızın sürati terörle mücadeleden alınacak kalıcı ve kesin sonuçlara bire bir bağlıdır” diye konuştu.

‘TERÖRÜ BESLEYENLERE MİSLİYLE KARŞILIK VERİLECEKTİR’

İstiklal Caddesi’nde Türkiye’ye kanlı mesaj vermek için kiralık katillerini Türkiye’nin üzerine salanlara misliyle cevap verileceğine işaret eden Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür, hiçbir zalimin önünde eğilmeyecektir. Türk milleti, teröristleri eğitip, silahlandırıp, ellerine bombaları tutuşturup Türkiye’ye gönderen sözde müttefiklere Allah şahit olsun ki diz çökmeyecek, şirret oyunlarına boyun eğmeyecektir. Ciğer yanmayınca göz yaşarmazmış. Velakin bizim ciğerimiz yansa da, düşman sevindirmemek için gözümüzden yaş dökmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Mecliste katıldıkları grup toplantısında sonra MHP Genel Merkezi’ne giden Çorum heyeti burada milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarını ziyaret ederek, bir süre görüştüler.

MHP heyeti Ankara’dan ayrılmadan önce son olarak hemşehrimiz Devlet Su İşleri Genel Müdürü Prof Dr Lütfi Akça’yı makamında ziyaret ederek, Çorum’da devam eden Tımarlı Sulama Projesi ile ilgili istişarelerde bulunarak, ilçelerin ve köylerin sulama ile ilgili taleplerini ilettiler. (Haber Merkezi)