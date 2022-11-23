Minik Ülgen yaşam mücadelesine yenik düştü

FATİH BATTAR
Çorum'da 4 yaşındaki minik Ülgen Aydar, yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi gören minik Ülger, yaşam mücadelesini kaybetti.
Merhum Hacı Murat Aydar'ın torunu Ambarcı Soner Aydar ve Taner Aydar'ın yeğeni Yiğit Murat Aydar'ın kızı Ülgen Aydar, yarın Ulucami'de öğle namazına mütakiben kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.