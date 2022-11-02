‘Mobbingle kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz’

FATİH AKBAŞ

Yenilikçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Yeni Sendika) Genel Başkanı Metin Memiş gazetemizi ziyaret ederek yeni kurdukları sendikaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının sahipsiz kaldıklarını ve seslerini yeterince duyuramadıklarını belirten Yeni Sendika Genel Başkanı Metin Memiş, “Bu süreçte sadece özlük hakları bakımından değil çalışma koşullarının iyileştirilmesi noktasında da sahipsiz kaldılar. Biz sendika olarak tüm sağlık çalışanlarının sesi olmak için yola çıktı. Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının daha iyi çalışma şartlarına ulaşması amacıyla yenilikçi düşünceleri öncelikli gören ve çok sesliliği önemseyen bir anlayışıyla bağımsız sendikacılık faaliyetleri yapmayı vazgeçilmez bir ilke olarak kabul etmekteyiz. Bu amaçla, çalışanların ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki kazanımları ile hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmeyi, sendikal faaliyetlerde ahlaki ilkelere uygun davranmayı, çalışanların insan onuruna yaraşır bir yaşantıya kavuşmasını, emeğin ve alın terinin yüce bir değer olduğunu kabul ederek çalışma hayatında liyakat ilkesinin hâkim kılınması için çalışmalar gerçekleştirmeyi benimsemekteyiz” dedi.

‘SAĞLIK HİZMETLERİ EKİP RUHUYLA VERİLİYOR DÜZENLEMELERDE BUNA UYGUN YAPILMALI’

Sağlık Bakanlığı tarafından son yapılan ‘teşvik’ düzenlemesinin hekimler açısından memnuniyet verici olurken diğer sağlık çalışanları bakımından ise adaletsiz bir durumu ortaya çıkarttığının altını çizen Metin Memiş, “Bu son yapılan ‘teşvik’ düzenlemesi hekimler açısından iyi oldu. Ancak biz bu tür düzenlemeler yapılırken tüm sağlık çalışanlarının birlikte düşünülerek hareket edilmesini istiyoruz. Çünki sağlık hizmetleri ekip ruhuyla veriliyor. Bunun en güzel örneğini pandemi döneminde gördük. Tüm sağlık personeli pandemide üstün bir gayret gösterdi” ifadelerini kullandı.

‘HEDEFİMİZ; SORUN ODAKLI DEĞİL ÇÖZÜM ODAKLI BİR SENDİKACILIK’

Sorun odaklı değil çözüm odaklı bir sendikacılık anlayışı ile yola çıktıklarını kaydeden Memiş, “Sorunların çözümü noktasında gayret göstereceğiz. Amacımız sağlık çalışanlarının haklarını doğru şekilde aramaktır. Örneğin banka promosyonları konusunda Türkiye’de ilk defa bir çalıştay yaparak neden güncellenmesi gerektiğine ilişkin 13 maddelik bir rapor hazırladık. Bu raporu Cumhurbaşkanlığa, BDDK’ya, Ombudsmanlığa ve ilgili Bakanlıklara gönderdik”şeklinde kaydetti.

‘MOBBİNGLE MÜCADELE DESTEK HATTI KURDUK’

Sağlık çalışanlarının çok sık maruz kaldıkları mobbing ile ilgili de yeni bir uygulamayı da hayata geçirdiklerini açıklayan Memiş, mobbingle mücadele konusunda yetkin sivil toplum kuruluşlarından biri olan Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD) ile yürütecekleri bu projenin Türkiye’de önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi.

Yüzbinlerce çalışanın korkulu rüyası olan, iş çatışması, istifa ve hatta kimi zaman intihar vakaları ile sonuçlanan mobbingle kararlı bir şekilde mücadele edeceğini vurgulayan Memiş, “Mobbingle Mücadele Destek Hattı ile aynı zamanda aslında her şeyin mobbing olmadığını ifade etmenin yanı sıra, mobbing kavramının çalışanlar tarafından da kolayca tüketilebilen ve içi boşaltılabilen bir kavram olduğunu anlatmaya çalışacağız. Yapılacak uzman görüşmeleri ile gerçekten de mobbinge maruz kalan mağdurların doğru şekilde tespit edilebilmesini sağlayacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Ziyarete Yeni Sendika Genel Başkanvekili Fatih Seyran, Yeni Sendika Çorum İl Temsilcisi Mustafa Aşık ve il yönetim kurulu üyesi Yusuf Sarıtaş da katıldı.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022, 17:06