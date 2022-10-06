Ömer Güney’den kongre daveti

MURAT ÇETİN

Çorum Ticaret Borsası Başkan Adayı Ömer Güney, Cumartesi günü yapılacak Ticaret Borsası Genel Kurulu için tüm üyelere katılım çağrısında bulundu.

Borsayı daha güzel yarınlara taşımak için aday yola çıktık.” diyen Ömer Güney, genel kurulun başarıyla ve hayırlı sonuçlarla tamamlanmasını diledi.

Gazetemizi ziyaret ederek, yarın yapılacak genel kurulun saat 10.00-15.30 arasında Çorum Ticaret Borsası’nda gerçekleşeceğini duyuran Başkan Adayı Ömer Güney, “8 Ekim Cumartesi günü Saat 10.00-15.30 arası Çorum Ticaret Borsası’nda yapılacak seçimlere tüm üyelerimizi davet ediyorum. Borsamızı daha güzel günlere taşımak, esnafımız ve çiftçimize, tüccarımıza ve sanayicimize daha güzel hizmetler için çıktığımız yolda, desteklerinizi bekliyoruz.” diye konuştu.

Ömer Güney’in Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ı ziyaretinde, Güney’in çalışma arkadaşlarından Ahmet Bilgiç, Şükrü Sarı da hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2022, 17:58