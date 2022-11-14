EROL TAŞKAN

Leyla-Mehmet Bulanık çiftinin oğulları Abdussamet, Necibe-Habip Karakuş çiftinin kızları Habibe ile evlendi.

Kırıkkale Valisi Koruma Görevlisi olan Abdussamet Bulanık’ın mesai arkadaşları, katıldıkları düğün töreninde damat ve gelini tebrik ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun genç çift için gönderdiği kutlama mesajını da ilettiler.

Önceki Dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ile eşi Hatice Külcü ve çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreni Yıldız Park Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.

Ömür boyu mutluluk dileklerini aktaran davetliler, genç çifti en mutlu günlerinde yalnız bırakmazken, genç çiftin mutluluklarına ortak oldular.

Hakimiyet, genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.