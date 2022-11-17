OSB’ye asfalt desteği

Çorum Belediyesi, ilin ekonomisine ve istihdama sağladığı katkılarla şehrimizin yüz akı Organize Sanayi Bölgesi’ne asfalt desteği verdi.

Çorum Valiliği, İl Özel İdaresi ve Çorum Belediyesi’nin işbirliğinde yürütülen yol çalışmaları kapsamında, Çorum Belediyesi OSB’de 1700 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Organize Sanayi Bölgesi’nde 1 aydır devam eden yol çalışmaları Çorum Belediyesi’nin asfalt çalışmaları ile tamamlandı. Belediye ekipleri, 400 metre uzunluk ve 10.5 metre genişlikteki yolda 1.700 ton asfalt serimi yaparak, bölgede üretim yapan işletmelerin önemli bir ihtiyacına cevap verdi.

‘OSB GURUR KAYNAĞIMIZ’

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Özel İdaresi Sekreteri Recep Cıplak ve Organize Sanayi Bölge Müdürü Özgür Özden Yalçın ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi’ndeki asfalt çalışmalarını inceledi.

Organize Sanayi Bölgesi’nin hizmet bakımından Çorum Belediyesi’nin alanına girmediğini ancak, ilin ekonomisine ve istihdama sağladığı ciddi katkılar bakımından bu bölgenin asfalt ihtiyacına cevap verdiklerini ifade eden Başkan Aşgın, “Buranın şehrimizin ekonomisine ve istihdama çok büyük bir katkı var. İhracat rekorlarının kırılmasında organize sanayimiz bizim için bir gurur kaynağıdır” dedi.

Organize Sanayi 12. Cadde, Salih Aydın Bulvarı, kavşaklar ve 7. Cadde ile birlikte büyük bir kısmın Çorum Belediyesi tarafından asfaltlandığını belirten Başkan Aşgın, “Bunun devamında da her yıl ihtiyaç durumuna göre bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde kaydetti.

OSB’deki yol çalışmasının Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve İl Özel İdaresi’nin işbirliğinde yaklaşık bir aydır yürütüldüğünü dile getiren Başkan Aşgın “Bizde Çorum Belediyesi olarak altyapıdaki tüm malzemeleri taş ocağımızdan, bitüm asfaltı ise belediyemizin imkânlarıyla sağlanmak üzere yol çalışmasını gerçekleştirdik. Son olarak asfalt serimi ile çalışmalarımızı taçlandırmış olduk. Valiliğimize ve İl Özel İdaremize bu katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum”ifadelerini kullandı.

ÇORUM BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

İl Özel İdaresi Sekreteri Recep Cıplak ve Organize Sanayi Bölge Müdürü Özgür Özden Yalçın ise Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti. Üretim ve istihdam bakımında Organize Sanayi’nin önemli olduğuna işaret eden İl Özel İdaresi Sekreteri Recep Cıplak, “Hem belediye, hem de Özel İdare her zaman sanayicimizin yanında. Bizlere her zaman destek olan Çorum Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Kurumlar arası iş birliğinin güzel bir örneğinin yaşandığını belirten Organize Sanayi Bölge Müdürü Özgür Yalçın da, “Bu iş birliğinin oluşmasında Sayın Valimize, Belediyemize, İl Özel İdaremize ve müteşebbis heyet üyelerine teşekkür ediyorum” şeklinde kaydetti.

İLÇELERE ASFALT DESTEĞİ

Çorum Belediyesi ilçelere asfalt desteğini sürdürecek. Başkan Aşgın, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Meclisimizden aldığımız kararla bütün ilçelerimize 1000 ton asfalt desteği verdik. Sadece iki ilçemiz kaldı, önümüzdeki yıl oralara da desteğimizi vereceğiz. Ayrıca ilçelerin yanı sıra Aşdağul ve Düvenci beldemize de kilit taşı hibesinde bulunduk. Adil olarak sunduğumuz bu desteklerimizde hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadık”dedi. (Haber Merkezi)