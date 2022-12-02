Osman Semerciöz vefat etti

EROL TAŞKAN
Ayakkabıcı esnafından Osman Semerciöz (94) vefat etti.
Çorum’un tanınan ayakkabı esnafı Osman Semerciöz, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugün 06,30 sularında hayatını kaybetti.
Prof. Dr. Atilla Semerciöz, Prof. Dr. Fatih Semerciöz ve merhum Uğur Semerciöz’ün ün babaları, Beyhan Semerciöz’ün eşi Osman Semerciöz’ün cenazesi, yarın Ulu Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulu Mezarlık’ta defnedilecek.
Hakimiyet merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2022, 16:31