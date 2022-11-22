Psikolog Neslihan Karadeli Hakimiyet ailesine katıldı

Psikolog Neslihan Karadeli, bugünden itibaren Hakimiyet sütunlarında kaleme aldığı konuları Psikolog bakışıyla okurlarımızla paylaşacak.

Mesleki kariyerinde önemli başarı ve çalışmalara imza atan Genç Psikolog Neslihan Karadeli, insan hayatının her anında önemli belirleyici unsur olarak öne çıkan davranış modelleri ve iletişim teknikleri üzerine yapacağı tahlil ve tespitleriyle bugünden itibaren Hakimiyet ailesine katıldı. Psikolog Neslihan Karadeli ilk yazısında, neredeyse tüm ailelerin birinci problemi haline dönüşen internet bağımlılığını ele aldı.

Neslihan Karadeli'nin yazısını okumak için tıklayınız...