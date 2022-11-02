Selçuklu Belediyesi'nden arsa satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait 30 adet konut alanı nitelikli arsa, 2886 Sayılı Kanun'un 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satılacak.

İhale, 17 Kasım 2022 tarihinde Meclis Salonu'nda yapılacak. İhaleye katılacak kişilerin istenilen evrakları en geç 16 Kasım 2022 günü saat 17.00’ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir.

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