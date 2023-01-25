Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna 2 Avukat, 7 Memur, 4 Sekreter, 4 Hizmetli ve 4 Şoför alınacak.

Giriş sınavı; Avukat, Memur, Sekreter ve Hizmetli kadroları için sözlü sınav şeklinde, Şoför kadrosu için ise uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacak.

Sınav başvuruları 13 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 10:00`da başlayıp 24 Şubat 2023 Cuma günü saat 23:59’da sona erecek.

Adaylar başvurularını, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapmalıdır.

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Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023, 18:08
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