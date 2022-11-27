Sokak hayvanları için 10 bin lira bağış topladı

M.BURAK YALÇIN

Almanya’da faaliyet gösteren LVNT Kozmetik’in sahibi Çorumlu Levent Gökçe, sokak hayvanları için başlattığı kampanya kapsamında 10 bin liralık bağış topladı.

Bağışlarla sokak hayvanları için mama alan Levent Gökçe, mamaları temin etmek isteyen hayvanseverlerin kendisiyle irtibata geçmelerini istedi.

10 BİN LİRALIK BAĞIŞ TOPLADI

Kış mevsimi yaklaşırken sokak hayvanları için harekete geçen Levent Gökçe, başlattığı kampanya ile 10 bin lira bağış topladı.

MAMALAR HAYVANSEVERLERE DAĞITILACAK

Topladığı bağışlarla çok miktarda kedi ve köpek maması alan Gökçe, mamaların gönüllü hayvanseverlere dağıtacağını söyledi.

HER GÜN SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA BIRAKIYOR

Her gün Çorum’un farklı noktalarına sokak hayvanları için mama bıraktığını aktaran Gökçe, sokak hayvanlarının soğuktan korunmaları kadar beslenmelerinin de önemli olduğunu vurguladı.

SPONSORLARA TEŞEKKÜR

Mamaları temin etmek isteyen hayvanseverlerin 0541 485 62 96 numaradan veya lvnt_cosmetics(instagram) adresinden kendisine ulaşabileceğini aktaran Gökçe, kampanya kapsamında kendisine destek veren, Fin Kimya, Karadeniz Veteriner Kliniği ve Elifim Petshop’a da teşekkür etti.