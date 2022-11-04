Tiyatro Yazarı Mustafa Arıkoğlu’nun kitabını paylaştı

Çorumlu oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı ile Tiyatro yazarı Mustafa Arıkoğlu bir araya geldi.

Ünlü oyuncunun tek kişilik gösterisini sergilediği Çorum turnesinde Saçıntı ve Arıkoğlu uzun uzun sohbet etti.

Müfit Can Saçıntı daha sonra Arıkoğlu’nun kendisi için imzaladığı kitabı sosyal medya hesaplarından “Çorum’un değerlerinden yetenekli oyun yazarı Mustafa Arıkoğlu’nun kitabı çıktı.” cümlesiyle paylaştı.

Mustafa Arıkoğlu da kendi hesaplarında verdiği cevapta “Sosyal medya hesaplarında beni ve kitabımı onurlandıran değerli üstadım Müfit Can Saçıntı'ya çok teşekkür ediyorum.” diyerek duygularını ifade etti. (Haber Merkezi)