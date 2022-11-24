‘Türkiye’de internet bağımlısı olanlar gençler değil 50 yaş ve üstüdür’

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen “N'apsak Bu Gençleri” konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Gazeteci-Yazar Erol Erdoğan, gençlerin toplumda sanılanın aksine internet bağımlısı olmadıklarını esas bağımlıların 50 yaş ve üzeri olduğunu söyledi.

Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını yapan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehri inşa ederken nesil ihya etmenin önemine değinerek, “Şehrimize hizmet ediyoruz ama asla neslimizi ihyada ihmalkâr davranmıyoruz. Bu anlamda bize destek olan üniversitemize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve belediyemizin 8 kadın kültür merkezi, 8 gençlik merkezi ile birçok spor tesisimizde beraber yol yürüdüğümüz tüm öğretmenlerimize kalbi şükranlarımı teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü yürekten kutluyorum” dedi.

‘AİLELER DE EĞİTİM SÜRECİNE DAHİL EDİLMELİ’

Türk eğitim sisteminin temel probleminin öğretmenler ve öğrenciler olmadığının altını çizen Gazeteci-Yazar Erol Erdoğan, “Ailelerimiz başta olmak üzere toplumun eğitim ile ilgili problemleri var. Öncelikle velilerin, ailelerin toplumun öğretmene eğitime okula bakışı ile ilgili problemlerini azaltabilirsek eğitim sistemimizin çok daha iyi bir noktaya doğru gideceğini düşünüyorum. Öyle ailelerimiz var ki bütün ailelik görevlerinden vazgeçtiği, ihmal ettiği için o yük öğretmene biniyor. Aileleri de eğitim sürecine dahil ederek bilinçli olmalarını sağlamalıyız” dedi.

‘GENÇLER DEĞİL 50 YAŞ ÜSTÜ İNTERNET BAĞIMLISI’

Gençlerin, toplumda bilindiğinin aksine internet bağımlısı olmadıklarını dile getiren Erdoğan, “Türkiye’de araştırmalarda gösteriyor ki asıl internet bağımlısı olanlar 50 yaş ve üstüdür. 50 yaş üstünün internet bağımlısı olduğunu görmek için facebooka girip biraz tur atmanız yeterli. Bir genç interneti en az 15 amaçla kullanıyor. Ama 50 yaş üstü interneti Cuma mesajı atmak için, okul arkadaşı ile buluşmak için, cenaze fotoğrafı yayınlamak için ya da genç kuşağın 10 yıl görüp izlediği komik videoyu paylaşmak için kullanıyor”şeklinde belirtti.

‘AİLELER ÇOCUKLARININ FOTOĞRALARINI İNTERNETTE PAYLAŞMASIN’

Türkiye’de çocukların ailelerinden en çok şikayetçi olduğu konunun fotoğraflarının internette izinsiz paylaşılması olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bu konuda hem Türkiye’de hem de dünyada artık davalar başladı. Artık hukuka yansıyan yargıya yansıyan davalar var. Gençler 18 yaşına girince mahkemeye başvuruyor ve ailesinin paylaştığı fotoğraflarının kaldırılmasını istiyor. Aile de paylaşma gerekçesi olarak da kendisinin hiç çocukluk fotoğrafının olmamasını gösteriyor. Bir anne baba kendi çocukluk fotoğrafı olmadığı için istiyor ki çocuğu o yoksunluğu çekmesin. Ama bu çağın teknolojisine ve kültürüne de vakıf olmadığı için zannediyor ki çocuğunun da fotoğrafı olmayacak. Kaldı ki bugünkü gençler biz yetişkinlerden daha makul davranıyorlar. Fotoğraflarının paylaşılması noktasında bizim kadar cüretkâr değiller. Bizim kadar istekli değiller” dedi.

'GENÇLER SANILDIĞI GİBİ BENCİL DEĞİL’

Bugün ki gençlerin çok bencil ve sadece kendilerini düşündükleri şeklinde ki algınında doğru olmadığını anlatan Erdoğan, “Bazı gençler olabilir ama bu genelleme yapabileceğimiz bir gerçeği yansıtmıyor. Örneğin Kızılay’ın 211 bin gönüllüsü var. Bunlarda yaş ortalaması kadınlarda 24, erkeklerde ise 28’dir. En çok gönüllüde öğrencilerden oluşuyor. Demek ki 17-18 yaşında o kadar çok gönüllü var ki bu yaş ortalaması 24-25’de durabilmiş. Bu yaşlarda gençlik yaşıdır. Demek ki biz bir şeyleri yalnış biliyoruz. Yani gençlerimiz bencil egoist değil. Birkaç gencin yanlış eğitilmesinden yola çıkarak bütün gençleri egoist diye tanımladığımızda belki gençleri bencil olmaya yönlendiriyoruz. Oysa okullardaki kulüp faaliyetleri, izcilik çalışmaları, sivil toplum çalışmaları, gönüllülük faaliyetleri, diyanet ve cami çevresinde hayırseverlik faaliyetleriyle aslında çocuklarımıza gençlerimize dayanışmayı, birlikte iş yapmayı, paylaşmayı öğretebiliriz. İlla bir bencillik suçlaması yapmak gerekiyorsa bence bu daha çok orta yaşa söylenmesi gereken bir suçlamadır” diye belirtti.

‘EĞİTİMİ KÜLTÜR, SANAT, HOBİ VE MESLEKLE ZENGİNLEŞTİRMELİYİZ’

Eğitimin hayat boyu süren bir faaliyet olduğunu kaydeden Erdoğan, “Eğitim kültür ve sanatla çeşitlendirilmelidir. Bu olmadan eğitimin hayat boyu sürmesi mümkün değildir. Eğer yetenek merkezli bir eğitim olmazsa eğitimi çok didaktik sıkıcı ve boğucu hale getiririz. Bu artık eğitim olmaktan da çıkmış bilgi aktarma ameliyesine dönüşmüş olur ki o da eğitim değildir. Bugün Türkiye’de ‘eğitim şart’ diyerek eğitimi büyük ölçüde kutsallaştırdık ama eğitimi kültürden sanattan yetenekten meslekten hobiden arındırdığımız içinde eğitim bir bilgi transferi olma noktasına doğru aşağıya inmiştir. Eğitimi kültürle sanatla hobilerle meslekle zenginleştirmeliyiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Programın sonunda ise Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ile Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gazeteci-Yazar Erol Erdoğan’a çiçek hediye ettiler.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022, 17:42