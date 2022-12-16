Tuzcular Kavşağı'na yeni düzenleme

Çorum Belediyesi, şehir içi araç trafiğini rahatlatmak için Tuzcular Kavşağı’nda yeni bir çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; Fevzi Çakmak, Akşemseddin, İnönü ve Cengiz Topel Caddelerinin birleştiği Tuzcular Kavşağı’nda başlatılan çalışma ile Fevzi Çakmak Caddesi’nden Cengiz Topel Caddesi’ne dönüşte yaşanan sıkıntıların tamamen ortadan kalkacağını bildirdi.

Aşgın, “Tuzcular Kavşağı’nda başladığımız yeni çalışmamız ile Fevzi Çakmak Caddesi’nden Cengiz Topel Caddesi’ne dönüşte yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırıyoruz. Çift şerit olan yolumuzu genişleterek üç şerite çıkartıyor, trafiği rahatlatıyoruz.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2022, 14:28