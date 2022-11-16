Ulaştırma Bakanı Çorum’a geliyor

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüşerek Çorum’a davet ettiler.

Çorum milletvekilleri başta Kırkdilim tünelleri olmak üzere ilçe yolları ve diğer yatırımlar hakkında Bakan Adil Karaismailoğlu ile istişarede bulundular.

Ziyaret ile ilgili ortak basın açıklaması yapan AK Parti Çorum Milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na ziyaretleri sırasında Çorum’da Bakanlığın devam eden yatırımlarının genel durumu hakkında değerlendirmede bulunduklarını söylediler.

Heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na Bakanlığın Çorum’da devam eden yatırımları hakkında bilgiler vererek Çorum’un taleplerini dile getirdiler.

Kırkdilim tünellerini son durumu hakkında Bakan Karaismailoğluna bilgi veren Milletvekili Ceylan, “Çorum – Laçin İl Yolu Heyelanlı Kesim Kırkdilim Geçişi Km: 17+738 – 26+353,18 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Tünel ve Üstyapı (B.S.K) işinde yol yapım çalışmalarının devam etmektedir. Bugün itibariyle %68,50 fiziksel ilerleme gerçekleşmiş olup T3 Sol ve Sağ Tüp Tünellerinin tamamının nihai beton kaplama seviyesinde tamamlanmıştır.T2 Tüneli % 99 mertebesinde nihai beton kaplama seviyesinde tamamlanmıştır.T1 Tüneli sağ tüpte kazı+destekleme olarak son 30 m kalmış olup nihai betonlara başlanılmıştır. Bunun yanında T2-T3, T1-T2 tünelleri vadilerinde 5x5 menfez, dolgu tamamlanmıştır” dedi.

Bakanlığın Çorum’da devam eden diğer yatırımları hakkında da Bakan İsmailoğlu’na bilgi aktaran Milletvekili Ceylan, “İlimizde diğer yol çalışmaları devam etmektedir. Çorum Laçin-Osmancık yolunda yüklenici firma fesih edildi. Yeniden ihaleye çıkacak. İskilip kavşağı yıl sonuna kadar tamamlanacak. Mecitözü-Çorum arası 25 km yol çalışması bitirilecek. Çorum-Cemilbey-Ortaköy yolu yeniden ihale edildi. Çorum-Alaca yolu BSK çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.

Bakan Adil Karaismailoğlu’da yatırımların aksatılmadan süreceğini belirterek, Aralık ayı içerisinde belirlenen program dahilinde Çorum’a geleceğini kaydetti.

Çorumluların selamını Bakan Karaismailoğlu’na ileten Çorum heyeti, ilgi ve alakasından dolayı Bakana teşekkür etti. (Haber Merkezi)