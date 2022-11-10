Vatan Partisi’nden büyük kurultay daveti

MURAT ÇETİN
Vatan Partisi İl Başkanvekili Mehmet Patlar gazetemizi ziyaret etti.
Patlar, Vatan Partisi’nin 11. Büyük Kurultayı’na Çorum’dan güçlü bir katılım sergileyeceklerini söyledi.
26 Kasım Cumartesi günü saat 10,00’da Ankara Arena Spor Salonu’nda Vatan Partisi’nin 11. Büyük Kurultay’nın düzenleneceğini kaydeden Mehmet Patlar, kurultaya Vatan Partisi’nin merhum genel sekreteri Amiral Soner Polat adına düzenleneceğini bildirdi.
Vatan Partisi İl Başkanvekili Mehmet Patlar’ın Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ı ziyaretinde, İl Yönetim Kurulu Üyesi Genel Kurul Delegeleri Esengül Demirkazık ve Sadık Çam da hazır bulundu.